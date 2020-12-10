Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент академии аграрных наук Гадзало получил подозрение из-за взятки

Четверг, 10 декабря 2020, 09:27
Президент академии аграрных наук Гадзало получил подозрение из-за взятки

Правоохранители вручили подозрение директору национальной академии аграрных наук Ярославу Гадзало из-за элитного внедорожника, который он получил в качестве "благодарности".

Источник: пресс-служба полиции

Детали: Отмечается, что Гадзало получил "вознаграждение" - элитный внедорожник - за включение человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

 

Сейчас решается вопрос об избрании руководителю НААН меры пресечения, а также сообщения о подозрении другим фигурантам, причастным к правонарушению.

Напомним:

  • В ноябре правоохранители провели обыски по адресам проживания должностных лиц и в помещениях НААН в Киеве, Львовской и Николаевской областях.
  • В результате обыска, кроме документации, полицейские изъяли в подвальном помещении НААН схрон оружия: четыре гранатомета РПГ, автоматы АКС-У, пистолеты, гранаты - РГД-5 и Ф-1, 2 артиллерийских снаряда калибра 23 мм и патроны различного калибра.
  • В декабре 2019 года президент Нацакадемии аграрных наук Ярослава Гадзало подозревали во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.
  • В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили Гадзало и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.

Читайте также "Схемы": Руководство Академии аграрных наук дерибанит государственную землю между родственниками

Украинская правда
Темы: полициявзяткакоррупцияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
полиция
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: