Президент академии аграрных наук Гадзало получил подозрение из-за взятки

Правоохранители вручили подозрение директору национальной академии аграрных наук Ярославу Гадзало из-за элитного внедорожника, который он получил в качестве "благодарности".

Источник: пресс-служба полиции

Детали: Отмечается, что Гадзало получил "вознаграждение" - элитный внедорожник - за включение человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании руководителю НААН меры пресечения, а также сообщения о подозрении другим фигурантам, причастным к правонарушению.

Напомним:

В ноябре правоохранители провели обыски по адресам проживания должностных лиц и в помещениях НААН в Киеве, Львовской и Николаевской областях.

В результате обыска, кроме документации, полицейские изъяли в подвальном помещении НААН схрон оружия: четыре гранатомета РПГ, автоматы АКС-У, пистолеты, гранаты - РГД-5 и Ф-1, 2 артиллерийских снаряда калибра 23 мм и патроны различного калибра.

В декабре 2019 года президент Нацакадемии аграрных наук Ярослава Гадзало подозревали во вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа.

В январе 2020 года детективы НАБУ сообщили Гадзало и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.

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