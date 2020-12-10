Потяги в січневий локдаун продовжать курсувати

Залізничне сполучення під час січневого локдауну не буде обмежено: поїзди продовжать курсувати.

Джерело: "Укрзалізниця"

Пряма мова члена правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського: "Укрзалізниця вітає рішення уряду не обмежувати транспортне сполучення під час чергового посилення карантину в країні. Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати.

Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватись, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею".

Деталі: "Укрзалізниця" запевняє, що забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

Пасажирів закликають дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення - звертатися до контакт-центру: 800-50-3111.

Що передувало: Кабінет міністрів на засіданні 9 грудня продовжив загальний карантин в Україні до 28 лютого 2021 року, а з 8 до 24 січня включно діятиме жорсткіший локдаун, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.

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