Поезда в январский локдаун продолжат курсировать
Железнодорожное сообщение во время январского локдауна не будет ограничено: поезда продолжат курсировать.
Источник: "Укрзализныця"
Прямая речь члена правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского: "Укрзализныця приветствует решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране. Укрзализныця как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать.
Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это наиболее безопасным образом, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, доезжают в больницы железной дорогой ".
Детали: "Укрзализныця" уверяет, что обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.
Пассажиров призывают соблюдать обязательный масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком. В случае нарушения - обращаться в контакт-центр: 800-50-3111.
Что предшествовало: Кабинет министров на заседании 9 декабря продолжил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, а с 8 до 24 января включительно будет действовать более жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.
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