Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Поезда в январский локдаун продолжат курсировать

Четверг, 10 декабря 2020, 15:25

Железнодорожное сообщение во время январского локдауна не будет ограничено: поезда продолжат курсировать.

Источник: "Укрзализныця"

Прямая речь члена правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского: "Укрзализныця приветствует решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране. Укрзализныця как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать.

Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это наиболее безопасным образом, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, доезжают в больницы железной дорогой ".

Детали: "Укрзализныця" уверяет, что обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.

Пассажиров призывают соблюдать обязательный масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком. В случае нарушения - обращаться в контакт-центр: 800-50-3111.

Что предшествовало: Кабинет министров на заседании 9 декабря продолжил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, а с 8 до 24 января включительно будет действовать более жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.

Читайте также: Укрзализныця планирует увеличить цены на билеты в следующем году

Украинская правда
Темы: карантинтранспортУкрзализныця


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКиевлян предупреждают о ледяном дожде и скользких дорогах

Попытка подкупа главы Фонда госимущества: подозреваемого арестовали с залогом

Укрзализныця планирует увеличить цены на билеты в следующем году

Оккупанты Крыма дали владельцу канала ATR 19 лет колонии

С COVID госпитализировали рекордное количество украинцев, новых случаев – 13 371

Обновлено от 12:30 ВидеоПрототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке, но все необходимые данные получены

Все новости...
карантин
МОЗ ждет вспышки COVID из-за праздников, поэтому усилит карантин после них
Шмыгаль назвал "украинским продуктом" карантин выходного дня
Премьер Денис Шмыгаль: Карантин выходного дня – это украинский продукт
Последние новости
16:36
Кабмин выделил 11,3 миллиарда госгарантий на уплату "зеленых" долгов
16:32
Комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект, который возвращает полномочия НАПК
16:30
видеоКиевлян предупреждают о ледяном дожде и скользких дорогах
16:25
В МОН говорят, что в школах уже изучают сексуальное образование
16:18
Moderna начала тестирование COVID-вакцины на подростках
16:10
В Финляндии произошла серьезная авария на АЭС
15:57
Усиление карантина в январе-2021: НБУ предварительно оценивает потери ВВП в 0,2%
15:39
США сделали свои выводы о вакцине от COVID-19, которую уже использует Великобритания
15:30
Прирост инфляции в ноябре был выше, чем ожидал Нацбанк
15:25
Поезда в январский локдаун продолжат курсировать
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!