Поезда в январский локдаун продолжат курсировать

Железнодорожное сообщение во время январского локдауна не будет ограничено: поезда продолжат курсировать.

Источник: "Укрзализныця"

Прямая речь члена правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского: "Укрзализныця приветствует решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране. Укрзализныця как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать.

Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это наиболее безопасным образом, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, доезжают в больницы железной дорогой ".

Детали: "Укрзализныця" уверяет, что обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.

Пассажиров призывают соблюдать обязательный масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком. В случае нарушения - обращаться в контакт-центр: 800-50-3111.

Что предшествовало: Кабинет министров на заседании 9 декабря продолжил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, а с 8 до 24 января включительно будет действовать более жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.

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