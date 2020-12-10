Росіяни "вакцинували" 150 тисяч громадян власним препаратом від COVID-19
Четвер, 10 грудня 2020, 16:37
У Російській Федерації щеплення від COVID-19 зробили 150 тис. громадян країни. Їх вакцинували власним препаратом "Супутник V", який не пройшов третього етапу клінічних випробувань.
Джерело: РИА Новости
Деталі: Про те, що так звану вакцину від коронавірусу "Супутник V" отримали вже понад 150 тисяч громадян РФ, повідомив глава центру імені Гамалії Олександр Гінзбург.
Віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова пообіцяла, що вакцинація від COVID-19 почнеться у всіх регіонах Росії до кінця тижня.
У РФ почали "вакцинацію" від коронавірусу власним препаратом з 5 грудня 2020 року.
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Передісторія:
- У деяких добровольців, які брали участь у випробуваннях російської вакцини "Супутник V", виявили коронавірус.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна не купуватиме російський препарат, який в РФ називають вакциною від Covid-19, оскільки він не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.