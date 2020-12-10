Росіяни "вакцинували" 150 тисяч громадян власним препаратом від COVID-19

У Російській Федерації щеплення від COVID-19 зробили 150 тис. громадян країни. Їх вакцинували власним препаратом "Супутник V", який не пройшов третього етапу клінічних випробувань.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Про те, що так звану вакцину від коронавірусу "Супутник V" отримали вже понад 150 тисяч громадян РФ, повідомив глава центру імені Гамалії Олександр Гінзбург.

Віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова пообіцяла, що вакцинація від COVID-19 почнеться у всіх регіонах Росії до кінця тижня.

У РФ почали "вакцинацію" від коронавірусу власним препаратом з 5 грудня 2020 року.

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