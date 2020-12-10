Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ "вакцинировали" 150 тысяч граждан собственным препаратом от COVID-19

Четверг, 10 декабря 2020, 16:37
В РФ вакцинировали 150 тысяч граждан собственным препаратом от COVID-19

В Российской Федерации сделали прививки 150 тыс. граждан страны отечественной вакциной от COVID-19 "Спутник V", которая не прошла третьего этапа клинических испытаний.

Источник: РИА Новости

Детали: О том, что так называемую вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже более 150 тысяч граждан РФ, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что вакцинация от COVID-19 начнется во всех регионах России до конца недели.

В РФ начали вакцинацию от коронавируса собственным препаратом в 5 декабря 2020 года.

Знать больше: Сколько будет стоить доза вакцины от COVID-19, которую получит Украина

Предыстория:

  • У некоторых добровольцев, которые участвовали в испытаниях российской вакцины "Спутник V", выявили коронавирус.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от Covid-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.

Темы: Росcиявакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Росcия
Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США
За помощь России США ввели санкции против компаний из Кыргызстана 
Россияне устроили дебош на курорте в Черногории: их избили стульями
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: