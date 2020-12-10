В РФ "вакцинировали" 150 тысяч граждан собственным препаратом от COVID-19

В Российской Федерации сделали прививки 150 тыс. граждан страны отечественной вакциной от COVID-19 "Спутник V", которая не прошла третьего этапа клинических испытаний.

Источник: РИА Новости

Детали: О том, что так называемую вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже более 150 тысяч граждан РФ, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что вакцинация от COVID-19 начнется во всех регионах России до конца недели.

В РФ начали вакцинацию от коронавируса собственным препаратом в 5 декабря 2020 года.

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