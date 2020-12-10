В РФ "вакцинировали" 150 тысяч граждан собственным препаратом от COVID-19
Четверг, 10 декабря 2020, 16:37
В Российской Федерации сделали прививки 150 тыс. граждан страны отечественной вакциной от COVID-19 "Спутник V", которая не прошла третьего этапа клинических испытаний.
Источник: РИА Новости
Детали: О том, что так называемую вакцину от коронавируса "Спутник V" получили уже более 150 тысяч граждан РФ, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала, что вакцинация от COVID-19 начнется во всех регионах России до конца недели.
В РФ начали вакцинацию от коронавируса собственным препаратом в 5 декабря 2020 года.
Знать больше: Сколько будет стоить доза вакцины от COVID-19, которую получит Украина
Предыстория:
- У некоторых добровольцев, которые участвовали в испытаниях российской вакцины "Спутник V", выявили коронавирус.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от Covid-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.