Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Венедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"

П'ятниця, 11 грудня 2020, 00:30

Генпрокурорка Ірина Венедіктова вирішила не доплачувати за проживання у державній резиденції комплексу "Пуща-Водиця" площею майже 700 квадратних метрів.

Джерело: "Схеми" з посиланням на Офіс генпрокурора

Деталі: Після розслідування "Схем" про занижену вартість оренди резиденції Венедіктова обіцяла, що внесе доплату, якщо службова перевірка підтвердить занижену вартість оренди. У розслідуванні журналістів вказувалось, що плата за таку резиденцію вартує втричі дорожче, ніж платила генпрокурорка. 

"Жодних додаткових доплат за проживання в державній резиденції Ірина Венедіктова не здійснювала, оскільки орендна плата була сплачена нею відповідно до розрахунку до договору про надання у користування держрезиденції", – пояснили у відомстві. 

На їх думку, місячна плата за користування державною дачею "повністю узгоджується з арифметичними розрахунками вартості користування 1 кв.м.майна, наданого в користування, та періоду, в який Ірина Венедіктова користувалась ним". 

 

Так само вважають і у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами. "Венедіктовою І.В. сплачувались кошти за проживання у розмірі, передбаченому договорами користування будинком", – йдеться у відповіді.

 

Що передувало: Раніше "Схеми" повідомили, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами за цінами, вдвічі дешевшими за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків на території цього ж комплексу.

Теми: Венедіктова


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Венеційська комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд

Новини 10 грудня: придбання вакцини в Україні, план застосування військ РФ і Білорусі

Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Екстрадиція Бахматюка: НАБУ розцінило дії Офісу генпрокурора як спробу саботажу

Міноборони про Бутусова: Немає вакансій, які відповідають рівню його амбіцій

Усі новини...
Венедіктова
Венедіктова вважає, що олігархи – вже не діагноз і не вирок для системи
Венедіктова відмовилася відкрити справу проти кнопкодава Іванчука
Венедіктова хоче, щоб Рада не могла звільняти генпрокурора
Останні новини
02:11
Фото ВідеоSpaceX показала уламки космічного корабля Starship SN8, який розбився при посадці
01:57
Фото, ВідеоЗатримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії
01:15
Нацрада винесла попередження каналам, пов’язаним із Медведчуком
00:30
ВідеоВенедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"
23:59
"Зоря" програла свій останній матч у Лізі Європи
23:47
Крижаний дощ у Києві: літаки відмовляються сідати в аеропортах
23:13
Португалія виплатить компенсацію родині українця, вбитого в аеропорту Лісабона
22:48
відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду
22:23
Шмигаль обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації
22:06
Новини економіки: залізничні квитки дорожчатимуть, безробіття зростає
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!