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Венедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"

Четвер, 10 грудня 2020, 23:30
Венедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала знижку – Схеми

Генпрокурорка Ірина Венедіктова вирішила не доплачувати за проживання у державній резиденції комплексу "Пуща-Водиця" площею майже 700 квадратних метрів.

Джерело: "Схеми" з посиланням на Офіс генпрокурора

Деталі: Після розслідування "Схем" про занижену вартість оренди резиденції Венедіктова обіцяла, що внесе доплату, якщо службова перевірка підтвердить занижену вартість оренди. У розслідуванні журналістів вказувалось, що плата за таку резиденцію вартує втричі дорожче, ніж платила генпрокурорка. 

"Жодних додаткових доплат за проживання в державній резиденції Ірина Венедіктова не здійснювала, оскільки орендна плата була сплачена нею відповідно до розрахунку до договору про надання у користування держрезиденції", – пояснили у відомстві. 

На їх думку, місячна плата за користування державною дачею "повністю узгоджується з арифметичними розрахунками вартості користування 1 кв.м.майна, наданого в користування, та періоду, в який Ірина Венедіктова користувалась ним". 

 

Так само вважають і у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами. "Венедіктовою І.В. сплачувались кошти за проживання у розмірі, передбаченому договорами користування будинком", – йдеться у відповіді.

 

Що передувало: Раніше "Схеми" повідомили, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію у комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами за цінами, вдвічі дешевшими за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків на території цього ж комплексу.

"Українська правда" в Threads

Теми: Венедіктова
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