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Венедиктова не доплатила за проживание на госдаче, на которую и так имела "скидку" – "Схемы"

Четверг, 10 декабря 2020, 23:30
Венедиктова не доплатила за проживание на госдаче, на которую и так имела скидку – Схемы

Генпрокурор Ирина Венедиктова решила не доплачивать за проживание в государственной резиденции комплекса "Пуща-Водица" площадью почти 700 квадратных метров.

Источник: "Схемы" со ссылкой на Офис генпрокурора

Детали: После расследования "Схем" о заниженной стоимости аренды резиденции Венедиктова обещала, что внесет доплату, если служебная проверка подтвердит заниженную стоимость аренды. В расследовании журналистов указывалось, что плата за такую ​​резиденцию стоит втрое дороже, чем платила генпрокурорка.

"Никаких дополнительных доплат за проживание в государственной резиденции Ирина Венедиктова не осуществляла, поскольку арендная плата была уплачена ею в соответствии с расчетом к договору о предоставлении в пользование госрезиденции", – пояснили в ведомстве.

По их мнению, месячная плата за пользование государственной дачей "полностью согласуется с арифметическими расчетами стоимости пользования 1 кв.м.майна, предоставленного в пользование, и периода, в который Ирина Венедиктова пользовалась им".

 

Так же считают и в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами. "Венедиктовой И.В. платились средства за проживание в размере, предусмотренном договорами пользования домом", – говорится в ответе.

 

Что предшествовало: Ранее "Схемы" сообщили, что генеральная прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Венедиктова
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