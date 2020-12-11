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У травні буде дихати легше: Ляшко розповів, коли відступить COVID-19

П'ятниця, 11 грудня 2020, 10:36
У травні буде дихати легше: Ляшко розповів, коли відступить COVID-19

Головний санлікар країни Віктор Ляшко заявив, що вже у травні 2021 року в Україні буде такий адаптивний карантин, який дасть змогу дихати легше, а пізніше українці взагалі забудуть про коронавірус.

Джерело: Ляшко у коментарі ТСН

Пряма мова: "Орієнтовно, я вважаю, що вже від травня 2021 року у нас буде вже такий адаптивний карантин, який дозволить дихати легше. Вже не буде такого як було у цей період.

Але цьому буде сприяти і сезонність вірусу, я думаю, ми будемо бачити чітку сезонність і у весняно-літній період коронавірус зменшить свою агресивність і циркуляцію.

Плюс, появиться вакцина і з кожним днем все більше людей буде щеплюватися проти коронавірусу, формувати імунітет, який поступово стане колективним, і ми забудемо взагалі про цю жахливу хворобу".

Нагадаємо: 

  • Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.
  • 5 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX, другу частину заявки Україна подасть 14 грудня.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019УкраїнакарантинЛяшко Віктор
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