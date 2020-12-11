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Ляшко о COVID-19: В мае украинцы будут дышать легче

Пятница, 11 декабря 2020, 11:36

Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что уже в мае 2021 года в Украине будет такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче, а позже украинцы вообще забудут о коронавирусе.

Источник: Ляшко в комментарии ТСН

Прямая речь: "Ориентировочно, я считаю, что уже с мая 2021 года у нас будет такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче. Уже не будет такого как было в этот период.

Но этому будет способствовать и сезонность вируса, я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и в весенне-летний период коронавирус уменьшит свою агрессивность и циркуляцию.

Плюс, появится вакцина и с каждым днем ​​все больше людей будет прививаться против коронавируса, формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным, и мы забудем вообще об этой ужасной болезни".

Темы: коронавирусCovid-2019УкраинакарантинЛяшко


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