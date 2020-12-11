Бутусов подає в суд на Міноборони: буде вимагати вибачень за хамство
Журналіст Юрій Бутусов, якому пропонували роботу в міністерстві оборони, подає в суд на відомство і буде вимагати вибачень.
Джерело: Facebook-сторінка Бутусова
Пряма мова: "Міністр оборони Андрій Таран збрехав про проведення зі мною співбесіди, збрехав про причини відмови в наданні мені посади - замість цього мені нахамили на сайті МО.
Буду змушений подавати до суду на Міноборони і вимагати офіційних вибачень і видалення образ на мою адресу, прошу допомоги правозахисників".
Деталі: За словами Бутусова, його не запросили на зустріч з міністром оборони і не дали можливість представити власну програму дій.
Також він заявив, що йому не надали жодної посади, яку він міг би зайняти в Міноборони.
Він повідомив, що хотів би зайняти посаду "заступника міністра оборони" і представити програму дій: "Мені здавалося, якщо ця програма не підходить, будуть представлені якісь конкретні зауваження, немає проблем, я готовий до публічної полеміки. Але як тільки я дав згоду - мені просто нахамили".
Бутусов стверджує, що 10 грудня йому подзвонив начальник департаменту кадрової політики Міноборони Олег Яцино, якому він сказав, що чекає на зустріч з міністром: "Яцино мені подякував, і повісив трубку. Після цього я прочитав мерзенну брехню і хамство в свою адресу на сайті Міноборони".
За словами журналіста, ніхто з Міноборони з ним нічого не обговорював: "Якби зі мною провели зустріч, якби я зміг роз'яснити суть моєї програми, які кадри я збираюся залучати до роботи, і після нашої бесіди мені б написали відмову - дії Міноборони мали б якусь логіку. Але всього цього не було".
Бутусов вважає, що Міноборони займається "цькуванням неугодного журналіста".
Журналіст вимагає публічної дискусії з міністром Андрієм Тараном про суть його програми.
Нагадаємо:
- 8 грудня Міністерство оборони запропонувало роботу журналісту Юрію Бутусову, який критикує роботу відомства.
- Того ж дня Бутусов заявив, що згоден працювати в Міністерстві оборони, чекає зустрічі з міністром чи президентом і має програму дій.
- 9 грудня пізно увечері Міноборони опублікувало заяву, в якій запросило Бутусова на співбесіду і обіцяло пояснити різницю "різницю між Міноборони та Генштабом".
- Пізніше у відомстві заявили, що кадрові служби поспілкувалися з Бутусовим, але нібито не знайшли вакансій для нього, які б влаштували усіх.
- У міністерстві заявили: "Порядок призначення на посади не передбачає винятків ані для людей, які вважають, що міністр оборони може призначати "міністра оборони", ані для авторів чудесних "програм", в яких поради космічного масштабу межують з космічного масштабу некомпетентністю, ані для людей з "комплексом Наполеона".