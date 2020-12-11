Бутусов подает в суд на Минобороны: будет требовать извинений за хамство

Журналист Юрий Бутусов, которому предлагали работу в министерстве обороны, подает в суд на ведомство и будет требовать извинений.

Источник: Facebook-страница Бутусова

Прямая речь: "Министр обороны Андрей Таран солгал о проведении со мной собеседования, солгал о причинах отказа в предоставлении мне должности - вместо этого мне нахамили на сайте МО.

Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, прошу помощи правозащитников".

Детали: По словам Бутусова, его не пригласили на встречу с министром обороны и не дали возможность представить программу действий.

Также он заявил, что ему не представили ни единой должности, которую он мог бы занять в Минобороны.

Он сообщил, что хотел бы занять должность "заместителя министра обороны" и представил программу действий: "Мне казалось, если эта программа не подходит, будут представлены какие-то конкретные замечания, нет проблем, я готов к публичной полемике. Но как только я дал согласие - мне просто нахамили".

Бутусов утверждает, что 10 декабря ему позвонил начальник департамента кадровой политики Минобороны Олег Яцино, которому он сказал, что ждет встречи с министром: "Яцино меня поблагодарил, и повесил трубку. После этого я прочел гнусную ложь и хамство в свой адрес на сайте Минобороны".

По словам журналиста, никто из Минобороны с ним ничего не обсуждал: "Если бы со мной провели встречу, если бы я смог разъяснить суть моей программы, какие кадры я собираюсь привлекать к работе, и после нашей беседы мне бы написали отказ - действия Минобороны имели бы какую-то логику. Но всего этого не было".

Бутусов считает, что Минобороны занимается "травлей неугодного журналиста".

Журналист требует публичной дискуссии с министром Андреем Тараном о сути его программы.