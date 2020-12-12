Татаров подає до суду на Ситника

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров має намір подати позов проти директора НАБУ Артема Ситника про захист честі, гідності та ділової репутації.

Джерело: Татаров у Telegram

Пряма мова: "На початку тижня у відношенні директора НАБУ Ситника мною буде подано позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Кожен чиновник повинен відповідати за свої слова та дії".

Деталі: Він пояснив, що 11 грудня Ситник "в черговий раз назвав його прізвище разом з підозрюваними у скоєнні низки злочинів фігурантами будівельних скандалів".



За словами Татарова, він це пов'язує зі "своєю системною роботою по зміцненню незалежності в правоохоронних органах".



Заступник глави Офісу президента вимагав від диретора НАБУ негайно спростувати "недостовірну інформацію" або публічно продемонструвати суспільству докази його причетності до протиправної діяльності.



Татаров також додав, що наполягає на незалежній міжнародній або вітчизняній експертизі будь-яких електронних, відео або аудіо даних нібито з його участю в незаконній діяльності.

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