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Татаров подає до суду на Ситника

Субота, 12 грудня 2020, 13:35
Фото з Telegram Татарова

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров має намір подати позов проти директора НАБУ Артема Ситника про захист честі, гідності та ділової репутації.

Джерело: Татаров у Telegram

Пряма мова: "На початку тижня у відношенні директора НАБУ Ситника мною буде подано позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Кожен чиновник повинен відповідати за свої слова та дії".

Деталі: Він пояснив, що 11 грудня Ситник "в черговий раз назвав його прізвище разом з підозрюваними у скоєнні низки злочинів фігурантами будівельних скандалів".

За словами Татарова, він це пов'язує зі "своєю системною роботою по зміцненню незалежності в правоохоронних органах".

Заступник глави Офісу президента вимагав від диретора НАБУ негайно спростувати "недостовірну інформацію" або публічно продемонструвати суспільству докази його причетності до протиправної діяльності.

Татаров також додав, що наполягає на незалежній міжнародній або вітчизняній експертизі будь-яких електронних, відео або аудіо даних нібито з його участю в незаконній діяльності.

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Передісторія:

  • 2 грудня Національне антикорупційне бюро заявило, що Офіс генпрокурора свідомо зриває справу щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
  • Співрозмовник УП у правоохоронних органах 2 грудня розповів, що НАБУ та САП підготували підозру Татарову, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу.
  • 4 грудня під Офісом президента пройшла акція "Національного корпусу", її учасники вимагали звільнення генпрокурора Ірини Венедіктової, глави Офіса президента Андрія Єрмака і його заступника Олега Татарова.
  • Татаров на це сказав, що не боїться "ні сфальсифікованих кримінальних справ, ні пікетів, ні вимог".

Українська правда
Теми: ТатаровСитникНАБУОфіс президентасуд


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