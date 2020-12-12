Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Татаров подає до суду на Ситника

Субота, 12 грудня 2020, 12:35
Татаров подає до суду на Ситника
Фото з Telegram Татарова

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров має намір подати позов проти директора НАБУ Артема Ситника про захист честі, гідності та ділової репутації.

Джерело: Татаров у Telegram

Пряма мова: "На початку тижня у відношенні директора НАБУ Ситника мною буде подано позов про захист честі, гідності та ділової репутації. Кожен чиновник повинен відповідати за свої слова та дії".

Деталі: Він пояснив, що 11 грудня Ситник "в черговий раз назвав його прізвище разом з підозрюваними у скоєнні низки злочинів фігурантами будівельних скандалів".

За словами Татарова, він це пов'язує зі "своєю системною роботою по зміцненню незалежності в правоохоронних органах".

Заступник глави Офісу президента вимагав від диретора НАБУ негайно спростувати "недостовірну інформацію" або публічно продемонструвати суспільству докази його причетності до протиправної діяльності.

Татаров також додав, що наполягає на незалежній міжнародній або вітчизняній експертизі будь-яких електронних, відео або аудіо даних нібито з його участю в незаконній діяльності.

Читайте також: Корупційні горішки для Зеленського. Як Банкова замовчує корупцію

Передісторія:

  • 2 грудня Національне антикорупційне бюро заявило, що Офіс генпрокурора свідомо зриває справу щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
  • Співрозмовник УП у правоохоронних органах 2 грудня розповів, що НАБУ та САП підготували підозру Татарову, але генпрокурор Ірина Венедіктова відсторонила 4 прокурорів, які вели цю справу.
  • 4 грудня під Офісом президента пройшла акція "Національного корпусу", її учасники вимагали звільнення генпрокурора Ірини Венедіктової, глави Офіса президента Андрія Єрмака і його заступника Олега Татарова.
  • Татаров на це сказав, що не боїться "ні сфальсифікованих кримінальних справ, ні пікетів, ні вимог".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТатаровСитникНАБУОфіс президентасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Усі новини...
Татаров
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Хто такий Олег Татаров та як він опинився на вершині правоохоронної системи
Екстесть Татарова зареєстрував ФОП на Закарпатті за адресою фонду з орбіти Каськіва – ЗМІ
Останні новини
11:14
Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням саміту ЄС
11:10
На польському кордоні збили трьох українських водіїв
11:07
У США чотиримісячне дитя вижило після того, як його затягнуло в торнадо
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
Усі новини...
Реклама: