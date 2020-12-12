Татаров подает в суд на Сытника
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров намерен подать иск против директора НАБУ Артема Сытника о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Источник: Татаров в Telegram
Прямая речь: "В начале недели в отношении директора НАБУ Сытника мной будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Каждый чиновник должен отвечать за свои слова и действия".
Детали: Он объяснил, что 11 декабря Сытник "в очередной раз назвал его фамилию вместе с подозреваемыми в совершении ряда преступлений фигурантами строительных скандалов".
По словам Татарова, он это связывает со "своей системной работой по укреплению независимости в правоохранительных органах".
Заместитель главы Офиса президента требовал от директора НАБУ немедленно опровергнуть "недостоверную информацию" или публично продемонстрировать обществу доказательства его причастности к противоправной деятельности.
Татаров также добавил, что настаивает на независимой международной или отечественной экспертизе любых электронных, видео или аудио данных якобы с его участием в незаконной деятельности.
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Предыстория:
- 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Офис генпрокурора сознательно срывает дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- Собеседник в правоохранительных органах 2 декабря рассказал УП, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.
- 4 декабря под Офисом президента прошла акция "Национального корпуса", ее участники требовали увольнения генпрокурора Ирины Венедиктов, главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.
- Татаров в ответ на это сказал, что не боится "ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований".