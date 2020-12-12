Татаров подает в суд на Сытника

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров намерен подать иск против директора НАБУ Артема Сытника о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Источник: Татаров в Telegram

Прямая речь: "В начале недели в отношении директора НАБУ Сытника мной будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Каждый чиновник должен отвечать за свои слова и действия".

Детали: Он объяснил, что 11 декабря Сытник "в очередной раз назвал его фамилию вместе с подозреваемыми в совершении ряда преступлений фигурантами строительных скандалов".

По словам Татарова, он это связывает со "своей системной работой по укреплению независимости в правоохранительных органах".

Заместитель главы Офиса президента требовал от директора НАБУ немедленно опровергнуть "недостоверную информацию" или публично продемонстрировать обществу доказательства его причастности к противоправной деятельности.

Татаров также добавил, что настаивает на независимой международной или отечественной экспертизе любых электронных, видео или аудио данных якобы с его участием в незаконной деятельности.

Читайте также: Тест на политическую волю. Как команда Зеленского уступает коррупционным традициям

Предыстория: