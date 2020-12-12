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Суцільна ковзанка, тисяча звернень у травмпункт – Кличко викликав на килим голів районів

Субота, 12 грудня 2020, 13:15
Суцільна ковзанка, тисяча звернень у травмпункт – Кличко викликав на килим голів районів
Фото з сайту КМДА

Мер Києва Віталій Кличко викликав до себе голів районів, своїх профільних заступників та керівників комунальних служб через погану ліквідацію наслідків негоди.

Джерело: Кличко у Telegram  

Пряма мова: "Зібрав глав столичних районів, профільних заступників голови КМДА, керівників комунальних служб. Розмова була жорсткою. Зранку я проїхався містом, перевірив, як прибирають місто. Тротуари, площі, чимало переходів – суцільна ковзанка. Більше тисячі звернень киян до травмпунктів за останню добу!"

Деталі: Кличко заявив главам районів, що незадоволений їх роботою. За його словами, найгірша ситуація на Оболоні, Святошині, Борщагівці та Лісовому масиві.

Мер доручив підняти всі служби і швидко та ефективно прибрати Київ. В іншому випадку Кличко пригрозив кадровими рішеннями.

Міський голова також доручив КП "Київблагоустрій" перевірити, як прибирають балансові території, що закріплені за приватним бізнесом, – біля кафе, ресторанів, торгових центрів.

Передісторія:

  • 10 грудня у столиці пройшов крижаний дощ, внаслідок чого утворилася ожеледиця. 
  • Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.
  • За добу 10 грудня у Києві 163 людини травмувалися через ожеледицю.
  • 11 грудня У Києві громадський транспорт збився з графіка через негоду.

Українська правда

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Теми: КиївВіталій Кличкопогодадороги
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