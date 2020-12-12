Суцільна ковзанка, тисяча звернень у травмпункт – Кличко викликав на килим голів районів

Мер Києва Віталій Кличко викликав до себе голів районів, своїх профільних заступників та керівників комунальних служб через погану ліквідацію наслідків негоди.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова: "Зібрав глав столичних районів, профільних заступників голови КМДА, керівників комунальних служб. Розмова була жорсткою. Зранку я проїхався містом, перевірив, як прибирають місто. Тротуари, площі, чимало переходів – суцільна ковзанка. Більше тисячі звернень киян до травмпунктів за останню добу!"

Деталі: Кличко заявив главам районів, що незадоволений їх роботою. За його словами, найгірша ситуація на Оболоні, Святошині, Борщагівці та Лісовому масиві.

Мер доручив підняти всі служби і швидко та ефективно прибрати Київ. В іншому випадку Кличко пригрозив кадровими рішеннями.

Міський голова також доручив КП "Київблагоустрій" перевірити, як прибирають балансові території, що закріплені за приватним бізнесом, – біля кафе, ресторанів, торгових центрів.

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