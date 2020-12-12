Сплошной каток, тысяча обращений в травмпункт – Кличко вызвал на ковер глав районов
Мэр Киева Виталий Кличко вызвал к себе глав районов, своих профильных заместителей и руководителей коммунальных служб из-за плохой ликвидации последствий непогоды.
Источник: Кличко в Telegram
Прямая речь: "Собрал глав столичных районов, профильных заместителей председателя КГГА, руководителей коммунальных служб. Разговор был жестким. Утром я проехался по городу, проверил, как убирают город. Тротуары, площади, много переходов – сплошной каток. Более тысячи обращений киевлян в травмпункты за последние сутки!"
Детали: Кличко заявил главам районов, что недоволен их работой. По его словам, наихудшая ситуация на Оболони, Святошино, Борщаговке и Лесном массиве.
Мэр поручил поднять все службы и быстро и эффективно убрать Киев. В противном случае Кличко пригрозил кадровыми решениями.
Мэр также поручил КП "Киевблагоустройство" проверить, как убирают балансовые территории, которые закреплены за частным бизнесом, – возле кафе, ресторанов, торговых центров.
Предыстория:
- Накануне в столице прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица.
- Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.
- За сутки 10 декабря в Киеве 163 человека травмировались из-за гололеда.
- 11 декабря в Киеве общественный транспорт сбился с графика из-за непогоды.