Сплошной каток, тысяча обращений в травмпункт – Кличко вызвал на ковер глав районов

Мэр Киева Виталий Кличко вызвал к себе глав районов, своих профильных заместителей и руководителей коммунальных служб из-за плохой ликвидации последствий непогоды.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "Собрал глав столичных районов, профильных заместителей председателя КГГА, руководителей коммунальных служб. Разговор был жестким. Утром я проехался по городу, проверил, как убирают город. Тротуары, площади, много переходов – сплошной каток. Более тысячи обращений киевлян в травмпункты за последние сутки!"

Детали: Кличко заявил главам районов, что недоволен их работой. По его словам, наихудшая ситуация на Оболони, Святошино, Борщаговке и Лесном массиве.

Мэр поручил поднять все службы и быстро и эффективно убрать Киев. В противном случае Кличко пригрозил кадровыми решениями.

Мэр также поручил КП "Киевблагоустройство" проверить, как убирают балансовые территории, которые закреплены за частным бизнесом, – возле кафе, ресторанов, торговых центров.

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