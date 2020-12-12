ООС: обстріли біля Луганського, Водяного і Золотого-4, двоє поранених

Від початку доби у суботу російсько-окупаційні війська тричі порушили режим "тиші", двоє українських військових дістали поранень.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Так, по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське та Водяне ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Також російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Золоте-4.

Внаслідок ворожих пострілів двоє українських військовослужбовців отримали легкі поранення. Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників задовільний".

Деталі: Повідомляється, що підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.