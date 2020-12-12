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ООС: обстрелы возле Луганского, Водяного и Золотого-4, двое раненых

Суббота, 12 декабря 2020, 17:57

С начала суток в субботу российско-оккупационные войска трижды нарушили режим "тишины", двое украинских военных получили ранения.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "Так, по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское и Водяное враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Также российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.

Вследствие вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное".

Детали: Сообщается, что подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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