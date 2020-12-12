ООС: обстрелы возле Луганского, Водяного и Золотого-4, двое раненых
С начала суток в субботу российско-оккупационные войска трижды нарушили режим "тишины", двое украинских военных получили ранения.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Дословно: "Так, по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское и Водяное враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Также российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.
Вследствие вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное".
Детали: Сообщается, что подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь.
О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.