Львів'янка відсудила 18 тисяч за падіння на льоду

Мешканка Львова відсудила у Львівського вищого професійного художнього училища 18 тисяч гривень компенсації за отриману внаслідок падіння на льоду під час ожеледиці травму.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: 53-річна львів’янка Наталія К. 9 січня 2020 року послизнулася на льоду на тротуарі біля свого будинку на вул. Сластіона, який перебуває на балансі училища, і зламала руку.

У суді, який відбувся 17 листопада, Наталія розповіла, що на лікування вона витратила 8000 грн, а також витратила ще 7000 грн на таксі. Також жінка заявила, що їй заподіяли моральну шкоду, оскільки вона тривалий час не могла сама себе обслуговувати та отримала психологічний стрес. Моральну шкоду постраждала оцінила у 20 тисяч гривень.

Будинок, в якому живе жінка, перебуває на балансі Львівського вищого професійного художнього училища. Представник цього навчального закладу заявив у суді, що Наталія К. не навела доказів, що отримала травму саме через ожеледицю і що прибудинкова територія належить училищу. Він також заявив, що 9 січня прибиральниця посипала території біля будинку Наталії К. піском, однак не надав суду докази цього.

Сусідка Наталії у суді розповіла, що разом з нею виходила з під’їзду зранку 9 січня, відтак побачила, що та послизнулась на льоду і впала. Суд також взяв до уваги попередження синоптиків про ожеледицю 9 січня.

Зрештою суддя Залізничного районного суду Дмитро Боровков вирішив частково задовольнити позов. Він стягнув з Львівського вищого професійного художнього училища 8 тисяч гривень майнової шкоди та 10 тисяч гривень моральної компенсації на користь жінки.

Рішення суду ще не набрало законної сили, бо не пройшло 30 днів з моменту його прийняття.

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