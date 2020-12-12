Львовянка отсудила 18 тысяч за падение на льду

Жительница Львова отсудила у Львовского высшего профессионального художественного училища 18 тысяч гривен компенсации за полученную в результате падения на льду травму.

Источник: Zaxid.net

Детали: 53-летняя львовянка Наталья К. 9 января 2020 года поскользнулась на льду на тротуаре возле своего дома на ул. Сластиона, который находится на балансе училища, и сломала руку.

В суде, который состоялся 17 ноября, Наталья рассказала, что на лечение она потратила 8000 грн, а также потратила еще 7000 грн на такси. Также женщина заявила, что ей причинили моральный вред, поскольку она долгое время не могла сама себя обслуживать и получила психологический стресс. Моральный ущерб пострадавшей оценила в 20 тысяч гривен.

Дом, в котором живет женщина, находится на балансе Львовского высшего профессионального художественного училища. Представитель этого учебного заведения заявил в суде, что Наталья К. не привела доказательств, что получила травму именно из-за гололеда и придомовая территория принадлежит училищу. Он также заявил, что 9 января уборщица посыпала территорию возле дома Натальи К. песком, однако не предоставил суду доказательства.

Соседка Натальи в суде рассказала, что вместе с ней выходила из подъезда утром 9 января, затем увидела, что та поскользнулась на льду и упала. Суд также принял во внимание предупреждения синоптиков о гололедице 9 января.

В конце концов судья Железнодорожного районного суда Дмитрий Боровков решил частично удовлетворить иск. Он стянул с Львовского высшего профессионального художественного училища 8 тысяч гривен имущественного ущерба и 10 тысяч гривен моральной компенсации в пользу женщины.

Решение суда еще не вступило в законную силу, так как не прошло 30 дней с момента его принятия.

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