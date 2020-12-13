Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Перемир'я на Донбасі: шість обстрілів, двоє військових поранено

Неділя, 13 грудня 2020, 07:37

Російсько-окупаційні війська на Донбасі шість разів порушили перемир'я, двоє воїнів ООС отримали поранення.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 12 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Так, в районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє наших воїнів отримали легкі поранення біля Золотого. Військовим оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Також, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар’їнка, а біля Новоолександрівки – ще й зі стрілецької зброї.

Такі зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил не залишили без уваги та відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.

Важливо знати: Станом на 30 листопада, за даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ на Донбасі становить 35,5 тисяч осіб, зокрема, близько 3000 кадрових військових Росії.

Читайте також: Звільнений з полону танкіст розповів "Українській правді" про російських військових на Донбасі.

Теми: ООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб

У Кабміні назвали нову коронавірусну межу: 32-35 тисяч на добу

Мін'юст США цікавиться роботою Хантера Байдена в Burisma – AP

Разумков раптово скликав голів фракцій на нараду

В Україні понад 9 тисяч випадків COVID за добу, 494 – серед дітей

Навального намагались повторно отруїти – Times

Усі новини...
ООС
На Донбасі поранили двох бійців ООС
На Донбасі задокументовано три порушення перемир'я
Російські найманці тричі порушили "тишу"
Останні новини
05:57
Перша партія вакцини Pfizer вже прибула до Канади
05:01
Україна 12-та в світі за швидкістю поширення COVID-19
02:59
ОновленоУ Мінську затримали понад 300 осіб
02:05
Англійський письменник Джон Ле Карре помер
01:08
ВідеоSpaceX за рекордно короткий час всьоме запустила одну й ту саму багаторазову ракету
00:38
ТаблицяЗа добу в Європі 169 тисяч нових випадків COVID
23:46
177 дітей арештованих кримськотатарських активістів ростуть без батьків
22:03
В Україну приїхав директор Європейського бюро ВООЗ
21:36
Хакери за підтримки іноземного уряду атакували Мінфін США – Reuters
21:12
Новини економіки: бюджет Києва та "промисловий безвіз"
Усі новини...