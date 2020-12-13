Перемир'я на Донбасі: шість обстрілів, двоє військових поранено

Російсько-окупаційні війська на Донбасі шість разів порушили перемир'я, двоє воїнів ООС отримали поранення.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 12 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Так, в районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє наших воїнів отримали легкі поранення біля Золотого. Військовим оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Також, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар’їнка, а біля Новоолександрівки – ще й зі стрілецької зброї.

Такі зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил не залишили без уваги та відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК".

Деталі: Від початку доби на Донбасі поки без обстрілів.

Важливо знати: Станом на 30 листопада, за даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ на Донбасі становить 35,5 тисяч осіб, зокрема, близько 3000 кадрових військових Росії.

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