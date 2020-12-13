Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Перемирие на Донбассе: шесть обстрелов, двое военных ранены

Воскресенье, 13 декабря 2020, 07:37

Российско-оккупационные войска на Донбассе шесть раз нарушили перемирие, двое воинов ООС получили ранения.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 12 декабря, на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов двое наших воинов получили легкие ранения у Золотого. Военным оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение.

Также, противник вел огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки - еще и из стрелкового оружия.

Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания и открыли огонь. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

Важно знать: По состоянию на 30 ноября, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск в Донбассе составляет 35 500 человек, в том числе, около 3000 кадровых военных России.

Читайте также: Освобожденный из плена танкист рассказал "Украинской правде" о российских военных на Донбассе.

Темы: ООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Генсек ООН призвал все страны объявить чрезвычайное климатическое положение

Подкуп главы Госгеокадастра: начальника управления Хмельницкой области арестовали

фото, видеоГодовщина задержаний по делу Шеремета: под ОП устроили "похороны правосудия"

фотоАндреевская церковь открылась после долгой реставрации

Армения заявила о возобновлении наступления Азербайджана в Карабахе

МИД Украины пригрозил РФ мерами реагирования за расширение санкций

Все новости...
ООС
На Донбассе ранили двух бойцов ООС
На Донбассе задокументировано три нарушения перемирия
Российские наемники трижды нарушили "тишину"
Последние новости
08:38
В Украине более 9 тысяч случаев COVID за сутки, 494 – среди детей
08:19
Акции в поддержку Трампа в Вашингтоне закончились ранениями и арестами
08:00
Главные новости субботы и ночи: санкции против Лукашенко и его сына, абсолютный антирекорд COVID-19
07:37
Перемирие на Донбассе: шесть обстрелов, двое военных ранены
06:30
Навального пытались повторно отравить – Times
05:55
ДСНС предупреждает о сильном туман – видимость на дорогах до 200-500 метров
04:43
Коронавирус: в мире диагностировано 72 миллиона случаев заражения, 50 миллионов уже вылечились
03:29
Одна и та же ракета SpaceX седьмой раз подряд доставит груз на орбиту. Время запуска
02:43
ВидеоДжошуа нокаутировал Пулева в поединке за титул чемпиона мира
02:05
До посадки марсохода Perseverance осталось 67 дней и 132 миллиона километров. Карта
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!