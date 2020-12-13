Перемирие на Донбассе: шесть обстрелов, двое военных ранены

Российско-оккупационные войска на Донбассе шесть раз нарушили перемирие, двое воинов ООС получили ранения.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 12 декабря, на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. Вследствие выстрелов двое наших воинов получили легкие ранения у Золотого. Военным оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение.

Также, противник вел огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а у Новоалександровки - еще и из стрелкового оружия.

Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания и открыли огонь. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

Важно знать: По состоянию на 30 ноября, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск в Донбассе составляет 35 500 человек, в том числе, около 3000 кадровых военных России.

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