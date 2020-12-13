У Білорусі люди вийшли на марші: силовики затримали вже півсотні осіб

За даними правозахисників, під час дворових маршів 13 грудня у Білорусі затримали більше 50 осіб.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Інформацію зібрали у позбавленому реєстрації правозахисному центрі "Весна".

За даними правозахисників, майже всі затримання відбулися у Мінську.

Також повідомляється про затримання трьох осіб в Смолевичах (їх пізніше відпустили) і одного у Бресті.

Серед затриманих люди похилого віку. Зокрема, повідомляється про затримання чоловіка 1936 року народження. Пізніше стало відомо, що чоловіка відпустили і він уже вдома. Його відпустили, коли він відмовився йти в автозак.

правозахисники повідомили про затримання Яна Гриба (його згодом відпустили)

Паралельно з правозахисниками списки затриманих ведуть і волонтери. У телеграм-каналі "Списки затриманих" з'явилася інформація про більш ніж 80 затриманих.

Марш білорусів також провели і в столиці України Києві.

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