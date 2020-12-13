У Білорусі люди вийшли на марші: силовики затримали вже півсотні осіб
За даними правозахисників, під час дворових маршів 13 грудня у Білорусі затримали більше 50 осіб.
Джерело: TUT.BY
Деталі: Інформацію зібрали у позбавленому реєстрації правозахисному центрі "Весна".
За даними правозахисників, майже всі затримання відбулися у Мінську.
Також повідомляється про затримання трьох осіб в Смолевичах (їх пізніше відпустили) і одного у Бресті.
Серед затриманих люди похилого віку. Зокрема, повідомляється про затримання чоловіка 1936 року народження. Пізніше стало відомо, що чоловіка відпустили і він уже вдома. Його відпустили, коли він відмовився йти в автозак.
Паралельно з правозахисниками списки затриманих ведуть і волонтери. У телеграм-каналі "Списки затриманих" з'явилася інформація про більш ніж 80 затриманих.
Марш білорусів також провели і в столиці України Києві.
Передісторія:
- У Білорусі після президентських виборів з 9 серпня тривають масові протести.
- Україна, багато європейських країн, США та Канада не визнають Олександра Лукашенка президентом Білорусі.
- Після виборів Україна поставила на паузу міжнародні відносини з Білоруссю. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна готова до співпраці з білоруською опозицією.