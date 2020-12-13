В Беларуси люди вышли на марши: силовики задержали уже полсотни человек
По данным правозащитников, во время дворовых маршев 13 января в Беларуси задержали более 50 человек.
Источник: TUT.BY
Детали: Информацию собрали в лишенном регистрации правозащитном центре "Весна".
По данным правозащитников, почти все задержания произошли в Минске.
Также сообщается о задержании трех человек в Смолевичах (их позже отпустили) и одного в Бресте.
Среди задержанных пожилые люди. В частности, сообщается о задержании мужчины 1936 года рождения. Позже стало известно, что мужчину отпустили и он уже дома. Его отпустили, когда он отказался идти в автозак.
Параллельно с правозащитниками списки задержанных ведут и волонтеры. В телеграмм-канале "Списки задержанных" появилась информация о более чем 80 задержанных.
Марш белорусов также провели и в столице Украины Киеве.
Предыстория:
- В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенка.
- Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
- После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.