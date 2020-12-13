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В Беларуси люди вышли на марши: силовики задержали уже полсотни человек

Воскресенье, 13 декабря 2020, 14:21
В Беларуси люди вышли на марши: силовики задержали уже полсотни человек

По данным правозащитников, во время дворовых маршев 13 января в Беларуси задержали более 50 человек.

Источник: TUT.BY

Детали: Информацию собрали в лишенном регистрации правозащитном центре "Весна".

По данным правозащитников, почти все задержания произошли в Минске.

Также сообщается о задержании трех человек в Смолевичах (их позже отпустили) и одного в Бресте.

Среди задержанных пожилые люди. В частности, сообщается о задержании мужчины 1936 года рождения. Позже стало известно, что мужчину отпустили и он уже дома. Его отпустили, когда он отказался идти в автозак.

 
правозащитники сообщили о задержании Яна Гриба (позже его отпустили)

Параллельно с правозащитниками списки задержанных ведут и волонтеры. В телеграмм-канале "Списки задержанных" появилась информация о более чем 80 задержанных.

Марш белорусов также провели и в столице Украины Киеве.

 

Предыстория:

  • В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенка.
  • Украина, многие европейские страныСША и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.
  • После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.

Темы: БеларусьмитингиЛукашенко
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