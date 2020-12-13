В Беларуси люди вышли на марши: силовики задержали уже полсотни человек

По данным правозащитников, во время дворовых маршев 13 января в Беларуси задержали более 50 человек.

Источник: TUT.BY

Детали: Информацию собрали в лишенном регистрации правозащитном центре "Весна".

По данным правозащитников, почти все задержания произошли в Минске.

Также сообщается о задержании трех человек в Смолевичах (их позже отпустили) и одного в Бресте.

Среди задержанных пожилые люди. В частности, сообщается о задержании мужчины 1936 года рождения. Позже стало известно, что мужчину отпустили и он уже дома. Его отпустили, когда он отказался идти в автозак.

правозащитники сообщили о задержании Яна Гриба (позже его отпустили)

Параллельно с правозащитниками списки задержанных ведут и волонтеры. В телеграмм-канале "Списки задержанных" появилась информация о более чем 80 задержанных.

Марш белорусов также провели и в столице Украины Киеве.

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