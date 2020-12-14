Національне антикорупційне борю відповіло на рішення Печерського суду передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, з НАБУ до Державного бюро розслідувань.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: Організатори корупційних схем, викриті НАБУ та САП, готові на все, аби не допустити скерування їхніх справ до ВАКС. Найпопулярніша схема — зобов'язати Генерального прокурора через суд змінити підслідність у справі, що розслідують НАБУ та САП, і передати її до іншого органу.

Такі рішення суперечать закону. Адже розслідувати злочини, віднесені до підслідності НАБУ, може лише НАБУ, а ухвалювати судові рішення в них є виключною прерогативою Вищого антикорупційного суду, що обумовлено КПК".

Деталі: У Бюро зазначили, що лише впродовж останніх пів року через таку схему в НАБУ та САП намагалися забрати: справу "ВіЕБі Банку", "справу ОАСК", справу про $5 млн хабаря керівникам НАБУ та САП, справу за фактом підкупу експерта (у якій фігурує Татаров – ред.).

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