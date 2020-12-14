НАБУ отреагировало на решение суда по делу, где фигурирует Татаров
Национальное антикоррупционное борю ответило на решение Печерского суда передать дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, с НАБУ в Государственный бюро расследований.
Источник: пресс-служба НАБУ
Дословно: Организаторы коррупционных схем, уличенные НАБУ и САП, готовы на все, чтобы не допустить направление их дел в ВАКС. Самая популярная схема - обязать Генерального прокурора через суд изменить подследственность по делу, расследуют НАБУ и САП, и передать его в другой орган.
Такие решения противоречат закону. Ведь расследовать преступления, отнесенные к подследственности НАБУ, может только НАБУ, а принимать судебные решения в них является исключительной прерогативой Высшего антикоррупционного суда, обусловлено КПК".
Детали: В Бюро отметили, что только за последние полгода через такую схему в НАБУ и САП пытались забрать: дело "ВиЭйБи Банка", "дело ОАСК", дело о $ 5 млн взятки руководителям НАБУ и САП, дело по факту подкупа эксперта (в которой фигурирует Татаров - ред.).
Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
- Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
- Перед этим Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".