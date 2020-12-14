НАБУ отреагировало на решение суда по делу, где фигурирует Татаров

Национальное антикоррупционное борю ответило на решение Печерского суда передать дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, с НАБУ в Государственный бюро расследований.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: Организаторы коррупционных схем, уличенные НАБУ и САП, готовы на все, чтобы не допустить направление их дел в ВАКС. Самая популярная схема - обязать Генерального прокурора через суд изменить подследственность по делу, расследуют НАБУ и САП, и передать его в другой орган.

Такие решения противоречат закону. Ведь расследовать преступления, отнесенные к подследственности НАБУ, может только НАБУ, а принимать судебные решения в них является исключительной прерогативой Высшего антикоррупционного суда, обусловлено КПК".

Детали: В Бюро отметили, что только за последние полгода через такую ​​схему в НАБУ и САП пытались забрать: дело "ВиЭйБи Банка", "дело ОАСК", дело о $ 5 млн взятки руководителям НАБУ и САП, дело по факту подкупа эксперта (в которой фигурирует Татаров - ред.).

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