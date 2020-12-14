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Через негоду зупинилися тролейбуси у Харкові – міськрада

Понеділок, 14 грудня 2020, 19:38
Через негоду зупинилися тролейбуси у Харкові – міськрада

У Харкові через обмерзання проводів і дощі призупинено рух тролейбусів на низці маршрутах.

Джерело: директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко у Facebook

Пряма мова Сидоренка: "У зв'язку з обмерзанням контактних проводів призупинено рух тролейбусів на маршрутах 2а, 2б, 12, 17, 18, 6, 11, 27. Можлива швидка зупинка деяких трамвайних маршрутів".

Деталі: Він пояснив, що дощ йде неперервно, тому транспортники саме зараз не можуть прочистити контактні мережі. Обіцяють зробити це вночі, якщо припиняться опади.

Передісторія:

  • 10 грудня у столиці пройшов крижаний дощ, внаслідок чого утворилася ожеледиця. 
  • Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.
  • За добу 10 грудня у Києві 163 людини травмувалися через ожеледицю.
  • 11 грудня У Києві громадський транспорт збився з графіка через негоду.

Українська правда

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Теми: Харківпогода
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