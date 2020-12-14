Через негоду зупинилися тролейбуси у Харкові – міськрада

У Харкові через обмерзання проводів і дощі призупинено рух тролейбусів на низці маршрутах.

Джерело: директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко у Facebook

Пряма мова Сидоренка: "У зв'язку з обмерзанням контактних проводів призупинено рух тролейбусів на маршрутах 2а, 2б, 12, 17, 18, 6, 11, 27. Можлива швидка зупинка деяких трамвайних маршрутів".

Деталі: Він пояснив, що дощ йде неперервно, тому транспортники саме зараз не можуть прочистити контактні мережі. Обіцяють зробити це вночі, якщо припиняться опади.

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