Через негоду зупинилися тролейбуси у Харкові – міськрада
Понеділок, 14 грудня 2020, 19:38
У Харкові через обмерзання проводів і дощі призупинено рух тролейбусів на низці маршрутах.
Джерело: директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко у Facebook
Пряма мова Сидоренка: "У зв'язку з обмерзанням контактних проводів призупинено рух тролейбусів на маршрутах 2а, 2б, 12, 17, 18, 6, 11, 27. Можлива швидка зупинка деяких трамвайних маршрутів".
Деталі: Він пояснив, що дощ йде неперервно, тому транспортники саме зараз не можуть прочистити контактні мережі. Обіцяють зробити це вночі, якщо припиняться опади.
Передісторія:
- 10 грудня у столиці пройшов крижаний дощ, внаслідок чого утворилася ожеледиця.
- Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.
- За добу 10 грудня у Києві 163 людини травмувалися через ожеледицю.
- 11 грудня У Києві громадський транспорт збився з графіка через негоду.
Українська правда