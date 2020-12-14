Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Из-за непогоды остановились троллейбусы в Харькове – горсовет

Понедельник, 14 декабря 2020, 20:38

В Харькове из-за обледенения проводов и дождей приостановлено движение троллейбусов на ряде маршрутов.

Источник: директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко в Facebook

Прямая речь Сидоренко: "В связи с обледенением контактных проводов приостановлено движение троллейбусов на маршрутах 2а, 2б, 12, 17, 18, 6, 11, 27. Возможна быстрая остановка некоторых трамвайных маршрутов".

Детали: Он пояснил, что дождь идет непрерывно, поэтому транспортники именно сейчас не могут прочистить контактные сети. Обещают сделать это ночью, если прекратятся осадки.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Харьковпогода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 14 декабря: новые карантинные ограничения, увеличение количества тестирований

Правительство ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря

фотоЭксперты ФСБ по химоружию причастны к отравлению Навального – Bellingcat

Завод "Массандра" в оккупированном Крыму купили структуры друга Путина

СНБО предупреждает о высокой киберугрозе из-за атаки, подобной вирусу Petya

видеоПомощь в 8 тысяч: "Дія" начала получать заявки от ФОПов и наемных работников

Все новости...
Харьков
Суд своим решением временно остановил работу харьковского "коксохима"
Кернес снова стал мэром, не приезжая в Харьков 
Wizz Air возобновляет полеты из Киева, Харькова и Львова в 10 стран
Последние новости
21:11
Новости 14 декабря: новые карантинные ограничения, увеличение количества тестирований
20:54
Швеция рассматривает возможность перехода на цифровые валюты
20:38
Из-за непогоды остановились троллейбусы в Харькове – горсовет
20:20
Официальный курс: гривна продолжает укрепляться
20:14
Украина рискует получить проблемы Молдовы, привлекая к выборам жителей оккупированных территорий
19:57
В Google назвали причину сбоев в работе
19:43
НАБУ отреагировало на решение суда по делу, где фигурирует Татаров
19:32
Украинские миротворцы отправились в Косово на новую ротацию
19:26
Зеленский назначил руководителя ГУД
19:21
НБУ признал неплатежеспособным банк экс-регионала Фурсина
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!