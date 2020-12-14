Из-за непогоды остановились троллейбусы в Харькове – горсовет

В Харькове из-за обледенения проводов и дождей приостановлено движение троллейбусов на ряде маршрутов.

Источник: директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко в Facebook

Прямая речь Сидоренко: "В связи с обледенением контактных проводов приостановлено движение троллейбусов на маршрутах 2а, 2б, 12, 17, 18, 6, 11, 27. Возможна быстрая остановка некоторых трамвайных маршрутов".

Детали: Он пояснил, что дождь идет непрерывно, поэтому транспортники именно сейчас не могут прочистить контактные сети. Обещают сделать это ночью, если прекратятся осадки.

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