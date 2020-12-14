Из-за непогоды остановились троллейбусы в Харькове – горсовет
Понедельник, 14 декабря 2020, 20:38
В Харькове из-за обледенения проводов и дождей приостановлено движение троллейбусов на ряде маршрутов.
Источник: директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко в Facebook
Прямая речь Сидоренко: "В связи с обледенением контактных проводов приостановлено движение троллейбусов на маршрутах 2а, 2б, 12, 17, 18, 6, 11, 27. Возможна быстрая остановка некоторых трамвайных маршрутов".
Детали: Он пояснил, что дождь идет непрерывно, поэтому транспортники именно сейчас не могут прочистить контактные сети. Обещают сделать это ночью, если прекратятся осадки.
Предыстория:
- Накануне в столице прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица.
- Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине,а вернулись в точки вылета.
- За сутки 10 декабря в Киеве 163 человека травмировалисьиз-за гололеда.
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Украинская правда