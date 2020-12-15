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ГБР официально обвинило Чорновол в умышленном убийстве на Евромайдане

Вторник, 15 декабря 2020, 15:40
ГБР официально обвинило Чорновол в умышленном убийстве на Евромайдане

Бывшей народной депутатке, активной участнице евромайдана, Тетяне Черновол вручили обвинения по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства в 2014 году.

Источник: ВВС-Украина, Татьяна Черновол в Facebook

Прямая речь Чорновол: "Спасибо всем, поддерживающим меня сегодня и всем с кем я была на Майдане в 2013-2014-м. Вот, только вручено обвинения за участие в Революции Достоинства"

Детали: Обвинение ей вручили в Государственном бюро расследований, которое в апреле 2020 года проводило обыски у Черновол.

Согласно тексту обвинительного акта, Чорновол подозревается в совершении уголовного преступления предусмотренного п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ, а именно умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих лиц.

Дякую Всім, що підтримують мене сьогодні і всім з ким я була на Майдані в 2013-2014-му. Ось, щойно вручене обвинувачення за участь в Революції Гідності

Опубліковано Тетяною Чорновол Вівторок, 15 грудня 2020 р.

В акте утверждается, что Чорновил вместе с другими людьми причастна к смерти Владимира Захарова (1948 г.р.) на улице Липской, 10, (где был офис "Партии регионов") куда 18 февраля 2014 года ворвались протестующие и начался пожар.

Чорновил была депутатом Верховной Рады 8 созыва от партии "Народный фронт".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черновол ТатьянаМайдан
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