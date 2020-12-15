САП оскаржить передачу в бюро розслідувань справи заступника Єрмака

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить передачу справи, в якій фігурує заступник глави Офісу президента Олег Татаров, до Держбюро розслідувань.

Джерело: САП

Дослівно: "Інформуємо, що прокурорами САП буде оскаржено рішення слідчого судді Печерського районного суду щодо зобов’язання Генерального прокурора доручити розслідування цього кримінального провадження іншому органу".

Деталі: Прокурори наголошують, що забезпечуючи процесуальне керівництво, САП працює виключно в межах законодавства, а підсумком роботи у кожному кримінальному провадженні має стати не скасування підозри через процесуальні прорахунки, а обґрунтоване і законне судове рішення.



В САП запевняють, що всі процесуальні рішення, у тому числі і повідомлення про підозру, буде прийнято виключно та у порядку, визначених у кримінальному процесуальному законодавстві, а не "з огляду на забаганки чи дошкульні коментарі будь-кого".



Що передувало: Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров з Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань.

Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. До суду звернувся з відповідним позовом адвокат одного з підозрюваних у цій справі.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що не готовий передати справу.

Передісторія: