САП обжалует передачу в бюро раследований дела заместителя Ермака

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует передачу дела, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, в Госбюро расследований.

Источник: САП

Дословно: "Информируем, что прокурорами САП будет обжаловано решение следственного судьи Печерского районного суда об обязательстве Генерального прокурора поручить расследование этого уголовного производства другому органу".

Детали: Прокуроры отмечают, что обеспечивая процессуальное руководство, САП работает исключительно в рамках законодательства, а итогом работы в каждом уголовном производстве должна стать не отмена подозрения из-за процессуальных просчеты, а обоснованное и законное судебное решение.

В САП уверяют, что все процессуальные решения, в том числе и сообщение о подозрении, будет принято исключительно и в порядке определенном в уголовном процессуальном законодательстве, а не "учитывая прихоти или язвительные комментарии кого-либо".

Что предшествовало: Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.

Решение принял судья Сергей Вовк. В суд обратился с соответствующим иском адвокат одного из подозреваемых по этому делу.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что не готов передать дело.

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