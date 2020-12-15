САП обжалует передачу в бюро раследований дела заместителя Ермака
Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует передачу дела, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, в Госбюро расследований.
Источник: САП
Дословно: "Информируем, что прокурорами САП будет обжаловано решение следственного судьи Печерского районного суда об обязательстве Генерального прокурора поручить расследование этого уголовного производства другому органу".
Детали: Прокуроры отмечают, что обеспечивая процессуальное руководство, САП работает исключительно в рамках законодательства, а итогом работы в каждом уголовном производстве должна стать не отмена подозрения из-за процессуальных просчеты, а обоснованное и законное судебное решение.
В САП уверяют, что все процессуальные решения, в том числе и сообщение о подозрении, будет принято исключительно и в порядке определенном в уголовном процессуальном законодательстве, а не "учитывая прихоти или язвительные комментарии кого-либо".
Что предшествовало: Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров из Национального антикоррупционного бюро в Государственное бюро расследований.
Решение принял судья Сергей Вовк. В суд обратился с соответствующим иском адвокат одного из подозреваемых по этому делу.
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что не готов передать дело.
Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.
- 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Офис генпрокурора сознательно срывает дело в отношении Татарова.
- Собеседник в правоохранительных органах 2 декабря рассказал УП, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.