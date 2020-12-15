Венедіктова увійшла в ще одну гучну справу: "У футбол грали не спортсмени, а правоохоронці"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова увійшла в групу прокурорів у справі про можливі зловживання представників законодавчої та виконавчої влади разом з посадовими особами Федерації футболу України.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "В свій час справа була дуже гучною, супроводжувалась журналістськими розслідуваннями, але з незрозумілих причин застигла як холодець.

Ми провели спільну нараду із детективами НАБУ та колегами із САП з метою визначення перспектив і в цій справі. Скажу відверто, в мене виникло відчуття, що в футбол грали не спортсмени, а правоохоронці. Між собою. Тож, від сьогоднішнього дня я в групі прокурорів. Як тільки отримаю матеріали справи, визначу конкретний план слідчих дій, спрямований на досягнення результату".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський заявив, що дав генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів.

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