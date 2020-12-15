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Венедіктова увійшла в ще одну гучну справу: "У футбол грали не спортсмени, а правоохоронці"

Вівторок, 15 грудня 2020, 19:16

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова увійшла в групу прокурорів у справі про можливі зловживання представників законодавчої та виконавчої влади разом з посадовими особами Федерації футболу України.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "В свій час справа була дуже гучною, супроводжувалась журналістськими розслідуваннями, але з незрозумілих причин застигла як холодець.

Ми провели спільну нараду із детективами НАБУ та колегами із САП з метою визначення перспектив і в цій справі. Скажу відверто, в мене виникло відчуття, що в футбол грали не спортсмени, а правоохоронці. Між собою. Тож, від сьогоднішнього дня я в групі прокурорів. Як тільки отримаю матеріали справи, визначу конкретний план слідчих дій, спрямований на досягнення результату".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський заявив, що дав генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів.

Передісторія:

  • У червні 2018 року Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів. У матеріалах розслідування фігурує президент Асоціації футболу України (раніше ФФУ) Андрій Павелко.
  • Розслідування детективи НАБУ почали після матеріалів у ЗМІ. 
  • Зокрема, в травні 2018 року в сюжеті "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося, про маніпуляції з отриманням бюджетних замовлень на виготовлення штучних покриттів для футбольних майданчиків комерційним заводом.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораВенедіктовакорупціяфутбол


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