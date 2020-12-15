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Венедиктова вошла в еще одно громкое дело: "В футбол играли не спортсмены, а правоохранители"

Вторник, 15 декабря 2020, 18:16
Венедиктова вошла в еще одно громкое дело: В футбол играли не спортсмены, а правоохранители

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в группу прокуроров по делу о возможных злоупотреблениях представителей законодательной и исполнительной власти вместе с должностными лицами Федерации футбола Украины.

Источник: Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "В свое время дело было очень громким, сопровождалось журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло как холодец.

Мы провели совместное совещание с детективами НАБУ и коллегами из САП с целью определения перспектив и в этом деле. Скажу откровенно, у меня возникло ощущение, что в футбол играли не спортсмены, а правоохранители. Между собой. Поэтому, с сегодняшнего дня я в группе прокуроров. Как только получу материалы дела, определю конкретный план следственных действий, направленный на достижение результата".

Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы та показала результат – шаги в сторону "посадок" коррупционеров.

Предыстория:

  • В июне 2018 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей. В материалах расследования фигурирует президент Ассоциации футбола Украины (ранее ФФУ) Андрей Павелко.
  • Расследование детективы НАБУ начали после материалов в СМИ.
  • В частности, в мае 2018 года в сюжете "Наші гроші з Денисом Бігусом" речь шла о манипуляции с получением бюджетных заказов на изготовление искусственных покрытий для футбольных площадок коммерческим заводом.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораВенедиктовакоррупцияфутбол
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