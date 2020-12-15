Венедиктова вошла в еще одно громкое дело: "В футбол играли не спортсмены, а правоохранители"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в группу прокуроров по делу о возможных злоупотреблениях представителей законодательной и исполнительной власти вместе с должностными лицами Федерации футбола Украины.

Источник: Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "В свое время дело было очень громким, сопровождалось журналистскими расследованиями, но по непонятным причинам застыло как холодец.

Мы провели совместное совещание с детективами НАБУ и коллегами из САП с целью определения перспектив и в этом деле. Скажу откровенно, у меня возникло ощущение, что в футбол играли не спортсмены, а правоохранители. Между собой. Поэтому, с сегодняшнего дня я в группе прокуроров. Как только получу материалы дела, определю конкретный план следственных действий, направленный на достижение результата".

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