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Виправдали ще двох охоронців Димінського, якого підозрюють у смертельній ДТП

Вівторок, 15 грудня 2020, 23:19

Галицький райсуд Львова виправдав двох чоловіків, які охороняли бізнесмена Петра Димінського і звинувачувалися в наданні неправдивих показань з приводу смертельної ДТП.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на вироки від 7 грудня та 9 грудня

Деталі: У позові їх звинувачували у наданні неправдивих свідчень щодо смертельної ДТП.

Одного з охоронців визнали невинуватим у скоєнні кримінального правопорушення та виправдали у зв`язку з "відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення".

Іншого - у зв`язку "з відсутністю події кримінального правопорушення".

Виправдовуючи одного з охоронців, суд зазначив, що зараз не можна зробити об’єктивний та обґрунтований висновок про неправдивість свідчень, оскільки немає вироку суду за фактом ДТП. Тому суд не може порівняти показання охоронця із обставинами ДТП, які встановлені вироком суду.

Копію протоколу огляду місця події та схему дорожньо-транспортної пригоди, які залучені до справи, суд визнав неналежними та недопустимими доказами, оскільки більшість сторінок документів не читається.

Передісторія:

  • Президента ФК "Карпати" бізнесмена Петра Димінського підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, в результаті якого 18 серпня 2017 року загинула 31-річна Наталія Тріла.
  • Провину у наїзді на її автомобіль взяв на себе  охоронець Димінського Андрій Борщ. Сам Димінський з 22 серпня 2017 року перебуває поза межами України.
  • Водночас 30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.
  • 9 грудня мати загиблої внаслідок ДТП Марія Тріла заявила про повне відшкодування збитків, спричинених ДТП, та відсутність матеріальних претензій у зв'язку з аварією.
  • 20 листопада суд визнав невинуватим у дачі неправдивих показань Сергія Змроця - охоронця бізнесмена Петра Димінського, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП в 2017 році.

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Теми: ДТПсудЛьвівщина


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