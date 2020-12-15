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Оправдали еще двух охранников Дыминского, которого подозревают в смертельному ДТП

Вторник, 15 декабря 2020, 22:19
Оправдали еще двух охранников Дыминского, которого подозревают в смертельному ДТП

Галицкий райсуд Львова оправдал двух мужчин, которые охраняли бизнесмена Петра Дыминского и обвинялись в даче ложных показаний по поводу смертельного ДТП.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговоры от 7 декабря та 9 декабря

Детали: В иске их обвиняли в даче ложных показаний по смертельного ДТП.

Один из охранников признан невиновным в совершении уголовного преступления и оправдан в связи с "отсутствием в его действиях состава уголовного преступления".

Второй - в связи "с отсутствием уголовного преступления".

Оправдывая одного из охранников, суд отметил, что сейчас нельзя сделать объективный и обоснованный вывод о ложности показаний, поскольку нет приговора суда по факту ДТП. Поэтому суд не может сравнить показания охранника с обстоятельствами ДТП, установленные приговором суда.

Копию протокола осмотра места происшествия и схему ДТП, которые приобщены к делу, суд признал ненадлежащими и недопустимыми доказательствами, поскольку большинство страниц документов не читается.

Предыстория:

  • Дыминского подозревают в совершении смертельного ДТП, в результате которого 18 августа 2017 погибла31-летняя Наталья Трила.
  • Вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Сам Дыминский с 22 августа 2017 года находится за пределами Украины.
  • В то же время 30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК из подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.
  • 9 декабря мать погибшей в результате ДТП Мария Трила заявила о полном возмещенииубытков, вызванных ДТП, и отсутствие материальных претензий в связи с аварией.
  • 20 ноября суд Львова признал невиновным в даче ложных показаний Сергея Змроця - охранника бизнесмена Петра Дыминского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в 2017 году.

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Темы: ДТПсудЛьвовщина
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