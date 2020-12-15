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Гримчаку скасували домашній арешт та надягли електронний браслет

Вівторок, 15 грудня 2020, 22:51
Гримчаку скасували домашній арешт та надягли електронний браслет

Вищий антикорупційний суд скасував нічний домашній арешт колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку, якого підозрюють у шахрайстві.

Джерело: адвокат Гримчака Дмитро Мельник у Facebook

Пряма мова Мельника: "Ухвалою ВАКС від 14.12.2020 Гримчаку змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання".

Деталі: Згідно з ухвалою, суд вимагає від Гримчака з’являтися за кожним викликом, уникати спілкування з іншими підозрюваними, працівниками КМДА, Мінкульту, Українського державного інституту державної спадщини.

Він має здати свій закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Справа Гримчака. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 14.12.2020 Гримчаку Ю.М. змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання.

Опубліковано Dmytro Melnyk Вівторок, 15 грудня 2020 р.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабаря у розмірі 480 тисяч доларів.

Українська правда

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Теми: ГримчакВакарчук
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