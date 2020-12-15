Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грымчаку отменили домашний арест и надели электронный браслет

Вторник, 15 декабря 2020, 22:51
Грымчаку отменили домашний арест и надели электронный браслет

Высший антикоррупционный суд отменил ночной домашний арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, которого подозревают в мошенничестве.

Источник: адвокат Грымчака Дмитрий Мельник в Facebook

Прямая речь Мельника: "Постановлением ВАКС от 14.12.2020 Грымчаку изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на личное обязательство".

Детали: Согласно постановлению, суд требует от Грымчака являться по каждому вызову, избегать общения с другими подозреваемыми, работниками КГГА, Минкульта, Украинского государственного института государственного наследия.

Он должен сдать свой загранпаспорт и носить электронный браслет.

Справа Гримчака. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 14.12.2020 Гримчаку Ю.М. змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання.

Опубліковано Dmytro Melnyk Вівторок, 15 грудня 2020 р.

Знать больше: $1 миллион за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория:

  • 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
  • 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что направила в суд обвинительный акт в отношении Грымчака и его "помощника".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрымчакВакарчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Грымчак
Бывший замминистра МинТОТ Гримчак отбудет 10 лет в тюрьме: приговор вступил в силу
ВАКС приговорил Грымчака к 10 годам заключения
С Грымчака сняли электронный браслет слежения
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: