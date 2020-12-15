Грымчаку отменили домашний арест и надели электронный браслет
Высший антикоррупционный суд отменил ночной домашний арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, которого подозревают в мошенничестве.
Источник: адвокат Грымчака Дмитрий Мельник в Facebook
Прямая речь Мельника: "Постановлением ВАКС от 14.12.2020 Грымчаку изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на личное обязательство".
Детали: Согласно постановлению, суд требует от Грымчака являться по каждому вызову, избегать общения с другими подозреваемыми, работниками КГГА, Минкульта, Украинского государственного института государственного наследия.
Он должен сдать свой загранпаспорт и носить электронный браслет.
Справа Гримчака. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 14.12.2020 Гримчаку Ю.М. змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання.Опубліковано Dmytro Melnyk Вівторок, 15 грудня 2020 р.
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Предыстория:
- 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
- 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что направила в суд обвинительный акт в отношении Грымчака и его "помощника".