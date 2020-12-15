Грымчаку отменили домашний арест и надели электронный браслет

Высший антикоррупционный суд отменил ночной домашний арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, которого подозревают в мошенничестве.

Источник: адвокат Грымчака Дмитрий Мельник в Facebook

Прямая речь Мельника: "Постановлением ВАКС от 14.12.2020 Грымчаку изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на личное обязательство".

Детали: Согласно постановлению, суд требует от Грымчака являться по каждому вызову, избегать общения с другими подозреваемыми, работниками КГГА, Минкульта, Украинского государственного института государственного наследия.

Он должен сдать свой загранпаспорт и носить электронный браслет.

Справа Гримчака. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 14.12.2020 Гримчаку Ю.М. змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання. Опубліковано Dmytro Melnyk Вівторок, 15 грудня 2020 р.

Знать больше: $1 миллион за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака

Предыстория: