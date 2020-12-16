Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів

Середа, 16 грудня 2020, 11:29

Верховна Рада відправила у відставку з посади міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Джерело: трансляція засідання парламенту 16 грудня

Деталі: "За" проголосував 251 нардеп.

Голова профільного комітету нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова зазначила, що Бессараб попросився у відставку за станом здоров’я.

При обговоренні низка депутатів обурилася, що вкотре кадрові перестановки розглядаються без присутності самих фігурантів та вимагали звіту Бессараба, який, мовляв, не відзначився на цій посаді якимись ефективними рішеннями.

Питання відставки ще одного міністра - екології Романа Абрамовського - у середу розглядати не будуть. Спікер Ради Дмитро Разумков пояснив, що профільний комітет попросив додатковий час на вивчення цього питання. 

Що передувало: Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб та міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський подали заяви на звільнення.

За даними джерел УП, на посаду міністра з питань ветеранів розглядають Юлію Лапутіну.

На засіданні фракції "Слуга народу" 15 грудня розглядали ще одного кандидата на посаду глави Міністерства у справах ветеранів - Порхуна Олександра - його запропонував профільний комітет.

Главою Мінекології може стати Роман Опімах, голова Державної служби геології і надр.

Валентина Романенко, УП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Роттердам+": НАБУ перехопило розмову топ-менеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго

Рада дозволила держслужбовцям залишатися на посаді до 70-річного віку

Стало відомо, скільки українців захворіли на COVID-19 повторно

Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів

Антирекорд госпіталізацій із COVID: понад 3 тисячі українців потрапили в лікарні 

Новини 15 грудня: протести ФОПів, повернення повноважень НАЗК

Усі новини...
Останні новини
15:31
Зеленський став розчарування року для 42% українців - опитування
15:11
Які пацієнти найчастіше викликають "швидку" на Київщині. COVID-19 – на 3 місці
15:11
Кабмін погодив кандидатури двох глав облдержадміністрацій
14:56
Мендель показала, як Зеленський на камеру фізкультперерву робив
14:36
Рада ратифікувала стратегічну угоду про партнерство між Україною та Британією
14:34
Дніпропетровську облраду очолив земляк Зеленського
14:33
Главу МВС Франції допитали у справі про згвалтування
14:19
"Роттердам+": НАБУ перехопило розмову топ-менеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
14:19
Чому можна повторно заразитися COVID-19 та як цього уникнути. Пояснюють у ЦГЗ
14:18
Лідерам білоруської опозиції у Європарламенті вручили премію Сахарова
Усі новини...