Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів

Верховна Рада відправила у відставку з посади міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Джерело: трансляція засідання парламенту 16 грудня

Деталі: "За" проголосував 251 нардеп.

Голова профільного комітету нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова зазначила, що Бессараб попросився у відставку за станом здоров’я.

При обговоренні низка депутатів обурилася, що вкотре кадрові перестановки розглядаються без присутності самих фігурантів та вимагали звіту Бессараба, який, мовляв, не відзначився на цій посаді якимись ефективними рішеннями.

Питання відставки ще одного міністра - екології Романа Абрамовського - у середу розглядати не будуть. Спікер Ради Дмитро Разумков пояснив, що профільний комітет попросив додатковий час на вивчення цього питання.

Що передувало: Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб та міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський подали заяви на звільнення.

За даними джерел УП, на посаду міністра з питань ветеранів розглядають Юлію Лапутіну.

На засіданні фракції "Слуга народу" 15 грудня розглядали ще одного кандидата на посаду глави Міністерства у справах ветеранів - Порхуна Олександра - його запропонував профільний комітет.

Главою Мінекології може стати Роман Опімах, голова Державної служби геології і надр.