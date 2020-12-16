Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов

Среда, 16 декабря 2020, 11:29

Верховная Рада отправила в отставку с должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Источник: трансляция заседания парламента 16 декабря в

Детали: "За" проголосовал 251 депутат.

Председатель профильного комитета нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова отметила, что Бессараб попросился в отставку по состоянию здоровья.

При обсуждении ряд депутатов возмутился, что в очередной раз кадровые перестановки в правителсьве рассматриваются без присутствия самих фигурантов и требовали отчета Бессараба, который, мол, не отличился на этой должности какими-либо эффективными решениями.

Вопрос отставки еще одного министра - экологии Романа Абрамовского - в среду рассматривать не будут. Спикер Совета Дмитрий Разумков пояснил, что профильный комитет попросил дополнительное время на изучение этого вопроса.

Что предшествовало: Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение. 

По данным источников УП, на должность министра по вопросам ветеранов рассматривают Юлию Лапутину. 

На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря рассматривали еще одного кандидата на должность главы Министерства по делам ветеранов – Порхуна Александра – его предложил профильный комитет.

Главой Минэкологии может стать Роман Опимах, председатель Государственной службы геологии и недр.

Валентина Романенко, УП


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов

Антирекорд госпитализаций с COVID: более 3 тысяч украинцев попали в больницы

Новости 15 декабря: протесты ФЛП, возвращение полномочий НАПК

фото, обновленоНа Майдане продолжаются протесты, метро 6 часов проверяли из-за "минирования"

Рада приняла бюджет на 2021

"Слуги" нашли еще двух кандидатов в министры: один – для нового министерства

Все новости...
Последние новости
11:53
Рада разрешила госслужащим оставаться в должности до 70-летнего возраста
11:53
В США утвердили первого за 12 лет своего посла в Беларуси
11:47
Кулеба: о стратегии в отношении России необходимо говорить, но общество к этому еще не готово
11:45
На Майдане спокойно: по 2 сотни митингующих и полиции
11:44
Фонд гарантирования начал процесс вывода "Місто Банка" с рынка
11:36
Стало известно, сколько украинцев заболели на COVID-19 повторно
11:35
Евросоюз продолжит экономические санкции против России еще на полгода
11:29
Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов
11:28
ЕС согласовал третий пакет санкций в отношении Беларуси - СМИ
11:21
Нардеп, который стал мэром Покровска, сложил мандат
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!