Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов

Верховная Рада отправила в отставку с должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Источник: трансляция заседания парламента 16 декабря в

Детали: "За" проголосовал 251 депутат.

Председатель профильного комитета нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова отметила, что Бессараб попросился в отставку по состоянию здоровья.

При обсуждении ряд депутатов возмутился, что в очередной раз кадровые перестановки в правителсьве рассматриваются без присутствия самих фигурантов и требовали отчета Бессараба, который, мол, не отличился на этой должности какими-либо эффективными решениями.

Вопрос отставки еще одного министра - экологии Романа Абрамовского - в среду рассматривать не будут. Спикер Совета Дмитрий Разумков пояснил, что профильный комитет попросил дополнительное время на изучение этого вопроса.

Что предшествовало: Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение.

По данным источников УП, на должность министра по вопросам ветеранов рассматривают Юлию Лапутину.

На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря рассматривали еще одного кандидата на должность главы Министерства по делам ветеранов – Порхуна Александра – его предложил профильный комитет.

Главой Минэкологии может стать Роман Опимах, председатель Государственной службы геологии и недр.