Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов

Среда, 16 декабря 2020, 10:29
Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов

Верховная Рада отправила в отставку с должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Источник: трансляция заседания парламента 16 декабря в

Детали: "За" проголосовал 251 депутат.

Председатель профильного комитета нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова отметила, что Бессараб попросился в отставку по состоянию здоровья.

При обсуждении ряд депутатов возмутился, что в очередной раз кадровые перестановки в правителсьве рассматриваются без присутствия самих фигурантов и требовали отчета Бессараба, который, мол, не отличился на этой должности какими-либо эффективными решениями.

Вопрос отставки еще одного министра - экологии Романа Абрамовского - в среду рассматривать не будут. Спикер Совета Дмитрий Разумков пояснил, что профильный комитет попросил дополнительное время на изучение этого вопроса.

Что предшествовало: Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подали заявления на увольнение. 

По данным источников УП, на должность министра по вопросам ветеранов рассматривают Юлию Лапутину. 

На заседании фракции "Слуга народа" 15 декабря рассматривали еще одного кандидата на должность главы Министерства по делам ветеранов – Порхуна Александра – его предложил профильный комитет.

Главой Минэкологии может стать Роман Опимах, председатель Государственной службы геологии и недр.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: