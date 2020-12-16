Падіння ліхтарів Шулявського мосту: збитки за пошкоджені авто має відшкодувати підрядник

Мер Києва Віталій Кличко каже, що опори освітлення, які впали на Шулявському мосту, генпідрядник мінятиме власним коштом. Також він має вішкодувати збитки власникам пошкоджених авто.

Джерело: Кличко під час онлайн брифінгу 16 грудня

Пряма мова: "Вчорашній інцидент на Шулявському мосту обурив киян. І я також обурений тим, що на шляхопроводі, відкритому рік тому, впали три опори освітлення. На новий міст підрядник дав гарантію 50 років!".

Деталі: За словами мера, фахівці обстежили всі опори освітлення. Ті, що викликали сумніви щодо надійності укріплення, - демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор.

Оперативно мають встановити стовпи з посиленням несучої конструкції.

Кличко наголосив: генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об’єкту, здійснить всі роботи власним коштом.

Також "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд", як замовник будівництва, звернеться в суд щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян.

Що передувало: 15 грудня на Шулявському шляхопроводі, який нещодавно відремонтували, впали одразу три стовпи освітлення. Внаслідок інциденту було пошкоджено 9 автомобілів. Генпідрядник і мер столиці звернулися в поліцію. Київські правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

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