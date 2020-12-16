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Падіння ліхтарів Шулявського мосту: збитки за пошкоджені авто має відшкодувати підрядник

Середа, 16 грудня 2020, 12:38

Мер Києва Віталій Кличко каже, що опори освітлення, які впали на Шулявському мосту, генпідрядник мінятиме власним коштом. Також він має вішкодувати збитки власникам пошкоджених авто.

Джерело: Кличко під час онлайн брифінгу 16 грудня

Пряма мова: "Вчорашній інцидент на Шулявському мосту обурив киян. І я також обурений тим, що на шляхопроводі, відкритому рік тому, впали три опори освітлення. На новий міст підрядник дав гарантію 50 років!".

Деталі: За словами мера, фахівці обстежили всі опори освітлення. Ті, що викликали сумніви щодо надійності укріплення, - демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор.

Оперативно мають встановити стовпи з посиленням несучої конструкції.

Кличко наголосив: генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об’єкту, здійснить всі роботи власним коштом.

Також "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд", як замовник будівництва, звернеться в суд щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян.

Що передувало: 15 грудня на Шулявському шляхопроводі, який нещодавно відремонтували, впали одразу три стовпи освітлення. Внаслідок інциденту було пошкоджено 9 автомобілів. Генпідрядник і мер столиці звернулися в поліцію. Київські правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Передісторія:

  • Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року. 
  • За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".
  • Ремонт мосту обійшовся киянам у 2 мільярди гривень. 
  • Проєкт мали б закінчити до кінця грудня 2020 року.

Українська правда


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