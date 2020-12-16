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Падение фонарей Шулявского моста:убытки за поврежденные авто должен возместить подрядчик

Среда, 16 декабря 2020, 12:38

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что опоры освещения, которые упали на Шулявском мосту, генподрядчик будет менять за свой счет. Также он должен возместить убытки владельцам поврежденных авто.

Источник: Кличко во время онлайн брифинга 16 декабря

Прямая речь: "Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян. И я также возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик дал гарантию 50 лет!".

Детали: По словам мэра, специалисты обследовали все опоры освещения. Вызвавшие сомнения в надежности укрепления - демонтированы. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор.

Оперативно должны установить столбы с усилением несущей конструкции.

Кличко отметил: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет.

Также "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", как заказчик строительства, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.

Украинская правда


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