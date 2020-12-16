Падение фонарей Шулявского моста:убытки за поврежденные авто должен возместить подрядчик

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что опоры освещения, которые упали на Шулявском мосту, генподрядчик будет менять за свой счет. Также он должен возместить убытки владельцам поврежденных авто.

Источник: Кличко во время онлайн брифинга 16 декабря

Прямая речь: "Вчерашний инцидент на Шулявском мосту возмутил киевлян. И я также возмущен тем, что на путепроводе, открытом год назад, упали три опоры освещения. На новый мост подрядчик дал гарантию 50 лет!".

Детали: По словам мэра, специалисты обследовали все опоры освещения. Вызвавшие сомнения в надежности укрепления - демонтированы. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор.

Оперативно должны установить столбы с усилением несущей конструкции.

Кличко отметил: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет.

Также "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", как заказчик строительства, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.