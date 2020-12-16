Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росія проігнорувала засідання ТКГ

Середа, 16 грудня 2020, 21:57

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, що завершилося засідання ТКГ на рівні глав делегацій, на яке не прийшов росіянин Борис Гризлов, який вчора святкував день народження.

Джерело: Кравчук, якого цитує пресслужба української делегації

Пряма мова Кравчука: "У режимі відеоконференції відбулося чергове засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

На жаль, ми не побачили представника президента РФ пана Гризлова".

Деталі: Кравчук вкотре вимагав від Росії взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті "нормандською четверкою" у Парижі.

Нагадаємо: Учора, 15 грудня, у Гризлова був ювілей – 70 років. Президент Росії Володимир Путін нагородив його орденом.

Українська правда
Теми: ТКГКравчукРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Молдова визнала російську "мовою міжнаціонального спілкування"

фото, відеоКитай успішно доставив на Землю місячний ґрунт

Новини 16 грудня: електоральні вподобання, повторні захворювання на коронавірус

Рівень підтримки Зеленського за рік знизився, його найближчих конкурентів - зріс

Освітній комітет не підтримав призначення Шкарлета очільником МОН

Зеленський став розчаруванням року для 42% українців - опитування

Усі новини...
ТКГ
Путін дав орден своєму представнику в ТКГ
За планом "А": Україна в ТКГ бачить просування і анонсує зустріч "нормандських" радників 
Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі
Останні новини
08:58
Київ планує до кінця року пустити 400 млн грн на лікування COVID
08:19
Нові випадки й одужання від COVID майже зрівнялися, госпіталізованих під 3 тисячі
08:00
Головні новини середи і ночі: розчарування Зеленським, повторне захворювання на COVID
07:42
Окупанти здійснювали неприцільні обстріли впродовж доби – ООС 
06:45
Спецслужби США повідомили про хакерську атаку росіян
05:42
Пандемія: за минулу добу світ встановив два антирекорди
04:59
Данія запровадить локдаун на новорічні свята
03:40
Байдена вакцинують від коронавірусу на наступному тижні – ЗМІ
02:48
"Слуги" навідуються до офісу бізнесмена Павлюка перед голосуваннями – Bihus.info
01:57
У США дозволять продавати тест на COVID у магазинах
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!