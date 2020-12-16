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Росія проігнорувала засідання ТКГ

Середа, 16 грудня 2020, 20:57
Росія проігнорувала засідання ТКГ

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, що завершилося засідання ТКГ на рівні глав делегацій, на яке не прийшов росіянин Борис Гризлов, який вчора святкував день народження.

Джерело: Кравчук, якого цитує пресслужба української делегації

Пряма мова Кравчука: "У режимі відеоконференції відбулося чергове засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

На жаль, ми не побачили представника президента РФ пана Гризлова".

Деталі: Кравчук вкотре вимагав від Росії взяти на себе політичну відповідальність та офіційно визначити свою позицію щодо необхідності виконати домовленості, досягнуті "нормандською четверкою" у Парижі.

Нагадаємо: Учора, 15 грудня, у Гризлова був ювілей – 70 років. Президент Росії Володимир Путін нагородив його орденом.

Українська правда

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Теми: ТКГКравчукРосіяДонбасМінські угоди
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