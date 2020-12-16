Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия проигнорировала заседание ТКГ

Среда, 16 декабря 2020, 20:57
Россия проигнорировала заседание ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что завершилось заседание ТКГ на уровне глав делегаций, на которое не пришел россиянин Борис Грызлов, вчера праздновавший день рождения.

Источник: Кравчук, которого цитирует пресс-служба украинской делегации

Прямая речь Кравчука: "В режиме видеоконференции состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

К сожалению, мы не увидели представителя президента РФ господина Грызлова".

Детали: Кравчук снова требовал от России взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые "нормандской четверкой" в Париже.

Напомним: Вчера, 15 декабря, в Грызлова был юбилей - 70 лет. Президент России Владимир Путин наградил его орденом.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТКГКравчукРосcияДонбассМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
ТКГ
В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах
Россия снова проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе
Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: