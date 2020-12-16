Россия проигнорировала заседание ТКГ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что завершилось заседание ТКГ на уровне глав делегаций, на которое не пришел россиянин Борис Грызлов, вчера праздновавший день рождения.

Источник: Кравчук, которого цитирует пресс-служба украинской делегации

Прямая речь Кравчука: "В режиме видеоконференции состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

К сожалению, мы не увидели представителя президента РФ господина Грызлова".

Детали: Кравчук снова требовал от России взять на себя политическую ответственность и официально определить свою позицию о необходимости выполнить договоренности, достигнутые "нормандской четверка" в Париже.

Напомним: Вчера, 15 декабря, в Грызлова был юбилей - 70 лет. Президент России Владимир Путин наградил его орденом.