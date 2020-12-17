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Молдова визнала російську "мовою міжнаціонального спілкування"

Четвер, 17 грудня 2020, 00:12
Молдова визнала російську мовою міжнаціонального спілкування

Парламент Молдови ухвалив закон про функціонування мов на території республіки, що визнає російську мову як мову міжнаціонального спілкування. 

Джерело: "Інтерфакс-Росія

Деталі: Закон одноголосно підтримала парламентська більшість, зокрема Партія соціалістів та партія "Шор". 

Водночас опозиція виступила проти такого "токсичного" порядку денного та почала блокувати засідання парламенту. 

Закон визначає, що відтепер мовою письмового та усного спілкування з органами державної влади, підприємствами та організація, є державна мова та/або російська як мова міжнаціонального спілкування. Яку мову використовувати обирає громадянин.

Окрім того, "держава має створювати всі умови для використання та розвитку російської мови як мови міжнаціонального спілкування". 

Прийнятий документ зобов’язує перекладати всі назви вироблених товарів, товарів, табличок державних установ на російську.

А у випадку, якщо чиновник не хоче послуговуватись російською, закон пропонує запровадити для нього "особисту відповідальність". 

Водночас держслужбовці все ж таки зобов’язані володіти державною мовою республіки. 

Читайте також: Розгром Додона: як Мая Санду перемогла у Молдові та що це означає для України.

Інтерв’ю Маї Санду для Європейської правди: "Російські війська мають піти з Придністров’я, а Крим – це Україна".

Нагадаємо:

  • Парламент Молдові 3 грудня схвалив в першому читанні законопроект про закріплення за російською мовою статусу міжнаціонального спілкування і проголосували за поправки, які скасовують заборону на мовлення телеканалів РФ.
  • Президент Молдови Ігор Додон сподівається встигнути підписати закон "про підвищення статусу російської мови в республіці" до інавгурації новообраного президента Майї Санду.

Українська правда

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Теми: Молдовамова
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