Молдова признала русский "языком межнационального общения"
Парламент Молдовы принял закон о функционировании языков на территории республики, который определяет русский язык как язык межнационального общения.
Источник: "Интерфакс-Россия"
Детали: Закон единогласно поддержала парламентское большинство, в частности Партия социалистов и партия "Шор".
В то же время оппозиция выступила против такой "токсичной" повестки дня и начала блокировать заседание парламента.
Закон определяет, что отныне языком письменного и устного общения с органами государственной власти, предприятиями и организация, является государственный язык и/или русский как язык межнационального общения. Какой язык использовать выбирает гражданин.
Кроме того, "государство должно создавать все условия для использования и развития русского языка как языка межнационального общения".
Принятый документ обязывает переводить все названия производимых товаров, услуг, табличек государственных учреждений на русский.
А в случае, если чиновник не хочет пользоваться русским, закон предлагает ввести для него "личную ответственность".
В то же время чиновники все же обязаны владеть государственным языком республики.
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Напомним:
- Парламент Молдавии 3 декабря одобрил в первом чтении законопроект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения и проголосовали за поправки, которые отменят запрет на вещание телеканалов РФ.
- Президент Молдавии Игорь Додон надеется успеть подписать закон "о повышении статуса русского языка в республике" до вступления в должность новоизбранного президента Майи Санду.