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Молдова признала русский "языком межнационального общения"

Четверг, 17 декабря 2020, 00:12
Молдова признала русский языком межнационального общения

Парламент Молдовы принял закон о функционировании языков на территории республики, который определяет русский язык как язык межнационального общения.

Источник: "Интерфакс-Россия"

Детали: Закон единогласно поддержала парламентское большинство, в частности Партия социалистов и партия "Шор".

В то же время оппозиция выступила против такой "токсичной" повестки дня и начала блокировать заседание парламента.

Закон определяет, что отныне языком письменного и устного общения с органами государственной власти, предприятиями и организация, является государственный язык и/или русский как язык межнационального общения. Какой язык использовать выбирает гражданин.

Кроме того, "государство должно создавать все условия для использования и развития русского языка как языка межнационального общения".

Принятый документ обязывает переводить все названия производимых товаров, услуг, табличек государственных учреждений на русский.

А в случае, если чиновник не хочет пользоваться русским, закон предлагает ввести для него "личную ответственность".

В то же время чиновники все же обязаны владеть государственным языком республики. 

Читайте также: Разгром Додона: как Майя Санду победила в Молдове и что это значит для Украины.

Интервью Маи Санду для Европейской правды: "Российские войска должны уйти из Приднестровья, а Крым – это Украина".

Напомним: 

  • Парламент Молдавии 3 декабря одобрил в первом чтении законопроект о закреплении за русским языком статуса межнационального общения и проголосовали за поправки, которые отменят запрет на вещание телеканалов РФ.
  • Президент Молдавии Игорь Додон надеется успеть подписать закон "о повышении статуса русского языка в республике" до вступления в должность новоизбранного президента Майи Санду.

Украинская правда

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Темы: Молдоваязык
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