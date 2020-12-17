Нові випадки й одужання від COVID майже зрівнялися, госпіталізованих під 3 тисячі

За добу 16 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 12 047 особам, одужали при цьому 12 939 осіб, у лікарні потрапили 2 997 хворих із коронавірусом або підозрою на нього, померли від ускладнень 252 пацієнти.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, моніторинг РНБО

Деталі: Після "карантину вихідного дня" зберігається тенденція, коли більше людей одужують, ніж виявляються хворими: два дні тому одужань було майже вдвічі більше, ніж нових випадків COVID-19. При цьому доволі високі цифри госпіталізацій та летальних випадків: за добу 15 грудня в лікарні потрапили 3 242 хворих, а 10 грудня від COVID померли 285 українців (це останні антирекорди).

16 грудня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

Летальних випадків найбільше у середу було зафіксовано в Києві (31), Львівській (30). Запорізькій (22), Одеській, Дніпропетровській і Чернігівській (по 18), Хмельницькій (15), Харківській (11) областях.

Серед підтверджених у середу хворих: 594 дитини та 535 медпрацівників.

За минулу добу було здійснено 65 561 тестування: методом ПЛР – 41 733, методом ІФА – 23 828. Від березня методом ПЛР проведено 5 167 122 тестування.

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу зразка 2019 року захворіла 931 751 особа, з них одужали 548 356 осіб, а померли 15 996 осіб.

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