Новые случаи и выздоровления от COVID почти сравнялись, госпитализированных под 3 тысячи

За сутки 16 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12 047 лицам, выздоровели при этом 12 939 человек, в больницы попали 2 997 больных с коронавирусом или подозрением на него, умерли от осложнений 252 пациента.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: После "карантина выходного дня" сохраняется тенденция, когда больше людей выздоравливают, чем оказываются больными: два дня назад выздоровлений было почти вдвое больше, чем новых случаев COVID-19. При этом довольно высокие цифры госпитализаций и летальных исходов: за сутки 15 декабря в больницы попали 3 242 больных, а 10 декабря от COVID умерли 285 украинцев (это последние антирекорды).

16 декабря наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 512), Одесской (1 064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Летальных случаев больше всего в среду было зафиксировано в Киеве (31), Львовской (30). Запорожской (22), Одесской, Днепропетровской и Черниговской (по 18), Хмельницкой (15), Харьковской (11) областях.

Среди подтвержденных в среду больных: 594 ребенка и 535 медработников.

За прошедшие сутки было совершено 65 561 тестирование: методом ПЦР – 41 733, методом ИФА – 23 828. С марта методом ПЦР проведено 5 167 122 тестирования.

За все время пандемии в Украине на коронавирусной болезнью образца 2019 года заболел 931 751 человек, из них выздоровели 548 356 человек, а умерли 15 996 человек.

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