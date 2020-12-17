Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новые случаи и выздоровления от COVID почти сравнялись, госпитализированных под 3 тысячи

Четверг, 17 декабря 2020, 07:19
Новые случаи и выздоровления от COVID почти сравнялись, госпитализированных под 3 тысячи

За сутки 16 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 12 047 лицам, выздоровели при этом 12 939 человек, в больницы попали 2 997 больных с коронавирусом или подозрением на него, умерли от осложнений 252 пациента.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, мониторинг СНБО

Детали: После "карантина выходного дня" сохраняется тенденция, когда больше людей выздоравливают, чем оказываются больными: два дня назад выздоровлений было почти вдвое больше, чем новых случаев COVID-19. При этом довольно высокие цифры госпитализаций и летальных исходов: за сутки 15 декабря в больницы попали 3 242 больных, а 10 декабря от COVID умерли 285 украинцев (это последние антирекорды).

16 декабря наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 512), Одесской (1 064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Летальных случаев больше всего в среду было зафиксировано в Киеве (31), Львовской (30). Запорожской (22), Одесской, Днепропетровской и Черниговской (по 18), Хмельницкой (15), Харьковской (11) областях.

 

Среди подтвержденных в среду больных: 594 ребенка и 535 медработников.

За прошедшие сутки было совершено 65 561 тестирование: методом ПЦР – 41 733, методом ИФА – 23 828. С марта методом ПЦР проведено 5 167 122 тестирования.

За все время пандемии в Украине на коронавирусной болезнью образца 2019 года заболел 931 751 человек, из них выздоровели 548 356 человек, а умерли 15 996 человек.

Динамика распространения COVID в Украине
Динамика распространения COVID в Украине
УП

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: