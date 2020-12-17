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Жорсткий карантин після свят українці підтримують майже так само, як на свята 

Четвер, 17 грудня 2020, 12:41

56% українців підтримують рішення уряду запровадити жорсткий карантин із 8 січня, тоді як наприкінці листопада введення локдауну на новорічні свята підтримували 58% населення. 

Джерело: опитування групи "Рейтинг", проведене 12-14 грудня, у порівнянні з опитуванням за 28-30 листопада

Деталі: Згідно з даними соціологів, 76% опитаних добре обізнані, що Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин (локдаун) з 8 по 24 січня 2021 року, 20% – щось чули про це, 4% – не знають.

При цьому 56% підтримують рішення уряду запровадити жорсткий карантин з 8 січня, 41% – проти цього. 

52% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 45% – мають протилежну думку.

 

63% підтримують заборону мітингів, демонстрацій під час дії жорсткого карантину, 35% - не підтримують.

Більше 70% опитаних підтримують закриття в рамкам жорсткого карантину спортзалів, кінотеатрів, а також ресторанів і кафе (чверть проти цього). 

За закриття шкіл виступають 54% (43% проти), дитсадків – 48% (47% проти). 

Найменше підтримують закриття продовольчих ринків (31% – за, 67% – проти), міжміського громадського транспорту (23% – за, 75% – проти) і громадського транспорту (18% – за, 80% – проти).

Нагадаємо: Наприкінці листопада, за даними соціологів групи "Рейтинг", загалом запровадження "жорсткого карантину" (локдауну) підтримували 42% опитаних, 58% підтримували введення локдауну на новорічні свята, при цьому 58% респондентів вважали, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться.

Довідка: 12-14 грудня "Рейтинг" опитав 2500 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій, на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяопитуваннякарантинлокдаун
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