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Жесткий карантин после праздников украинцы поддерживают почти так же, как на праздники

Четверг, 17 декабря 2020, 13:41

56% украинцев поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 января, тогда как в конце ноября введения локдауна на новогодние праздники поддерживали 58% населения.

Источник: опрос группы "Рейтинг", проведенный 12-14 декабря, по сравнению с опросом за 28-30 ноября

Детали: Согласно данным социологов, 76% опрошенных хорошо осведомлены, что Кабинет министров решил ввести жесткий карантин (локдаун) с 8 по 24 января 2021 года, 20% – что-то слышали об этом, 4% – не знают.

При этом 56% поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 января, 41% – против этого.

52% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 45% – имеют противоположное мнение.

 

63% поддерживают запрет митингов, демонстраций во время действия жесткого карантина, 35% – не поддерживают.

Более 70% опрошенных поддерживают закрытия в рамкам жесткого карантина спортзалов, кинотеатров, а также ресторанов и кафе (четверть против этого).

За закрытие школ выступают 54% (43% против), детсадов – 48% (47% против).

Меньше всего поддерживают закрытие продовольственных рынков (31% – за, 67% – против), междугородной общественного транспорта (23% – за, 75% – против) и общественного транспорта (18% – за, 80% – против).

Напомним: В конце ноября, по данным социологов группы "Рейтинг", в общем введении "жесткого карантина" (локдауна) поддерживали 42% опрошенных, 58% поддерживали введение локдауна на новогодние праздники, при этом 58% респондентов считали, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится.

Справка: 12-14 декабря "Рейтинг" опросил 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий, на основе случайной выборки мобильных номеров. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Алена Рощенко, УП
Темы: социологияопроскарантинлокдаун


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