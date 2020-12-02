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Підтримка запровадження локдауну зросла – "Рейтинг"

Середа, 2 грудня 2020, 10:48

Менше половини українців підтримують запровадження "жорсткого карантину", більше половини – за такі заходи на свята, протягом двох тижнів підтримка локдауну як такого зросла на 6%.

Джерело: опитування групи "Рейтинг", проведене 28-30 листопада

Деталі: Протягом останніх двох тижнів рівень підтримки "карантину вихідного дня" зменшився з 49% до 44% (кількість противників зросла з 49% до 54%).

Лише 34% очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 64% – не погоджуються з цим.

Водночас, підтримка запровадження "жорсткого карантину" (локдауну) зросла з 36% до 42%, а кількість противників зменшилась з 61% до 55%. 

Зросла з 55% до 58% кількість респондентів, які вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться.

 

58% підтримують введення локдауну на новорічні свята, 40% – проти цього.

При цьому 59% опитаних часто слідкують за новинами про коронавірус, 21% роблять це інколи, 11% – рідко. 8% взагалі не цікавляться такими новинами. Частіше відслідковують новини про коронавірус люди старшого віку та жінки.

Довідка: "Рейтинг" опитав 2500 респондентів старше 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, застосувавши випадкову вибірку мобільних телефонних номерів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). 

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Теми: карантинлокдаунсоціологіякоронавірусепідемія


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