Путін каже, що ще не вирішив, чи піде в президенти вп’яте

Президент Росії Володимир Путін ще не вирішив, чи буде вп’яте балотуватися на посаду президента.

Джерело: трансляція пресконференції Путіна

Пряма мова Путіна: "Я для себе ще не прийняв рішення, чи піду я на вибори в 24-му році. Але що стосується стабільного розвитку країни – це багато чого вартує. Але формально є дозвіл від народу. Чи робити це – подивлюся".

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